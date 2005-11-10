Galatasaray, finalmente Rafael Leao: primo gol (su rigore) contro il Konyaspor

Finalmente il momento atteso da Rafael Leao è arrivato. L’ex attaccante del Milan ha trovato il suo primo gol in 9 presenze con la maglia del Galatasaray nella sfida contro il Konyaspor, valida per la decima giornata del campionato turco.

Il portoghese è stato schierato dal primo minuto da Okan Buruk, nel tridente offensivo insieme a Victor Osimhen e Yunus Akgün, tornando titolare dopo tre settimane. Leao ha risposto presente nella ripresa, realizzando un calcio di rigore (che i compagni gli hanno lasciato tirare per aiutarlo a sbloccarsi) e trovando così il suo primo sigillo con la nuova maglia. Un gol importante soprattutto dal punto di vista mentale per l’attaccante portoghese, arrivato in Turchia con grandi aspettative dopo la lunga esperienza al Milan e molto criticato nelle prime uscite.

Dopo un periodo di adattamento e qualche difficoltà nel trovare continuità, il classe 1999 cerca ora la svolta.