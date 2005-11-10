Haaland insegue l'ennesimo record: contro il Brighton può segnare per l'ottava gara di fila
Michele Pavese
Erling Haaland è pronto a riscrivere un'altra pagina della storia del Manchester City. L'attaccante norvegese, protagonista di un inizio di stagione straordinario, è infatti a una sola rete da un primato mai raggiunto da nessun giocatore dei Citizens in Premier League.
Se dovesse andare a segno nella sfida contro il Brighton, Haaland diventerebbe il primo calciatore nella storia del club a trovare la via del gol in otto partite consecutive del campionato inglese. Un traguardo che confermerebbe ancora una volta l'impressionante continuità realizzativa dell'ex Borussia Dortmund, già decisivo in numerose occasioni in questa stagione: ha punito tutti gli avversari affrontati in campionato, eccetto il Bournemouth alla prima giornata.
Contro il Brighton, dunque, gli occhi saranno puntati soprattutto su di lui. Una sola rete gli permetterebbe di superare ogni precedente e diventare il primo giocatore nella storia del Manchester City a segnare in otto gare di Premier League di fila.