La Spagna fa la storia: trionfo nella prima edizione della Coppa del Mondo Under-15

La Spagna scrive un'altra pagina della propria gloriosa tradizione nel calcio giovanile. A Baku, la selezione Under-15 ha conquistato la prima edizione della Coppa del Mondo FIFA di categoria, battendo 3-0 la Repubblica Ceca nella finale del torneo e diventando la prima nazionale a iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro della competizione.

La squadra guidata ad interim da David Gordo ha completato una cavalcata impeccabile. Dopo aver superato Grecia e Colombia nelle fasi a eliminazione diretta, gli spagnoli sono arrivati all'ultimo atto da imbattuti, trovando sulla propria strada una Repubblica Ceca che aveva eliminato Italia e Brasile.

La finale, disputata al Baku Crystal Hall nel formato otto contro otto, è stata vivace fin dai primi minuti. La Spagna ha rischiato in avvio, ma il portiere Leo Rico ha tenuto inviolata la propria porta prima che arrivasse il vantaggio al 12'. Protagonista Tiago Polo, autore di uno splendido destro a giro che si è infilato all'incrocio dei pali. Nella ripresa la Roja ha preso definitivamente il controllo della gara. Al 19' Bruno Fernández ha firmato il raddoppio ribadendo in rete una respinta del portiere su conclusione di Mikel López. Il definitivo 3-0 è arrivato al 31', quando Adrián Bielsa ha finalizzato di testa un preciso cross dalla sinistra di Lucas Bernal.

Un trionfo costruito con numeri impressionanti: dieci vittorie in altrettante partite e ben 39 reti realizzate, a conferma ancora una volta dell'eccellenza del settore giovanile spagnolo.