Caso Estevao al Chelsea? Xabi Alonso: "Avrà il suo momento, nessun addio a gennaio"

Doveva essere uno dei volti del futuro del Chelsea, ma l'inizio della stagione 2026/27 ha raccontato una storia diversa. Estevao, talento brasiliano cresciuto nel vivaio del Palmeiras e arrivato a Stamford Bridge nell'estate 2025 per 45 milioni di euro, sta vivendo un momento complicato sotto la gestione di Xabi Alonso. Dopo una prima annata incoraggiante, chiusa con 36 presenze, 8 gol e 4 assist per un totale di 1.676 minuti, l'esterno offensivo ha visto ridursi drasticamente il proprio spazio. Dall'arrivo dell'ex tecnico del Real Madrid sulla panchina dei Blues, il classe 2007 ha raccolto appena 8 apparizioni e 172 minuti complessivi, una media di poco più di 21 minuti a partita.

Una situazione che aveva alimentato alcune voci su un possibile addio anticipato, con indiscrezioni legate anche a un interesse del Barcellona. Il futuro del brasiliano, però, non sembra essere lontano da Londra. A confermarlo è stato lo stesso Xabi Alonso, che ha voluto rassicurare il giocatore e l'ambiente: "È normale che tutti i giocatori vogliano stare in campo. Quando qualcuno non ha avuto abbastanza minuti per una mia decisione, devo assumermi la responsabilità, perché non può essere felice come potrebbe esserlo. Ma tutti devono essere pronti, perché in qualsiasi partita possono avere un ruolo importante".

L'allenatore spagnolo ha poi spiegato la gestione del giovane talento: "Parliamo, scambiamo punti di vista. Sono io a prendere l'iniziativa perché è giovane e ho bisogno di coinvolgerlo. Avrà il suo momento. La stagione è lunga e ognuno avrà le sue partite e i suoi minuti". Parole che chiudono anche la porta a una possibile cessione nel mercato invernale, magari con la formula del prestito: "No, no, no. Non c'è nessuna discussione su questo".