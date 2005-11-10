Flick torna sulla sconfitta del Barça contro il Real: "Dobbiamo accettarla e imparare"

Hansi Flick ha commentato in conferenza stampa la sconfitta del Barcellona nel Clasico contro il Real Madrid. Il tecnico tedesco ha ammesso la delusione per il risultato, ma ha invitato la squadra a trasformare il ko in un'occasione di crescita: "Non ci piace perdere contro il Real Madrid, ma dobbiamo accettare questa sconfitta e trarne degli insegnamenti", ha dichiarato l'allenatore blaugrana.

Flick ha poi sottolineato le difficoltà affrontate dal Barça, soprattutto nel reparto difensivo, alle prese con diverse assenze importanti: "Non è facile giocare senza quattro difensori, ma stiamo lavorando per trovare delle soluzioni". Una battuta d'arresto arrivata in un momento delicato della stagione; ora il Barcellona è chiamato a reagire rapidamente per rinnovare le proprie ambizioni nelle competizioni nazionali ed europee. Il tecnico tedesco punta sul recupero degli infortunati e sulla capacità del gruppo di adattarsi alle emergenze, mantenendo la fiducia nel progetto.