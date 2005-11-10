Zidane: "Pagis convocato al posto di Akliouche. Doue? Mi rivedo in lui, vuole crescere"

Zinedine Zidane ha diramato la lista della Francia per le prossime sfide di Nations League contro Italia e Turchia, appuntamenti decisivi per chiudere il discorso qualificazione ai quarti di finale. La principale novità riguarda Pablo Pagis, convocato per la prima volta in nazionale maggiore dopo essere stato inserito nella lista allargata.

Il commissario tecnico deve fare a meno di Maghnes Akliouche, fermato da un problema fisico, scegliendo di puntare sul talento del Paris FC: "Pablo Pagis è stato convocato perché abbiamo avuto un piccolo problema con Akliouche, che è acciaccato e non può venire con noi. Era nella lista allargata ed è un giocatore che voglio vedere. È interessante, diverso, e sarà bello poterlo osservare durante questo raduno".

Il dolore per la scomparsa di Jesús de Miguel

Durante la conferenza stampa di presentazione della squadra, Zidane ha trovato anche il tempo per ricordare Jesús de Miguel, l’attaccante del Tenerife morto dopo il violento scontro con il portiere dell’Andorra: "Sono triste, estremamente colpito come tutti. Mi viene anche la pelle d’oca. Non vogliamo vedere cose del genere su un campo da calcio. Il mio pensiero va soprattutto alla famiglia. Spero che non accada mai più qualcosa di simile".

Il ritorno di Tchouaméni e l’elogio a Doué

Tra le altre novità della lista ci sono i ritorni di Aurélien Tchouaméni e Robin Risser. Zidane ha inoltre dedicato parole importanti a Désiré Doué, talento del PSG: "Quello che fa da un po’ di tempo è magnifico. È un giocatore giovane con molto talento, ma soprattutto ha voglia di migliorare. Mi riconosco un po’ in lui perché anch’io avevo voglia di crescere e ascoltare i più esperti".