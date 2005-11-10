Spagna, l'omaggio del CT de la Fuente alle vittime della tragedia ferroviaria e a de Miguel

Luis de la Fuente ha scelto un momento particolare per presentare la lista della Spagna in vista delle prossime sfide di Nations League contro Repubblica Ceca e Inghilterra. Prima di parlare di calcio, il commissario tecnico ha voluto ricordare le vittime delle tragedie che hanno segnato gli ultimi giorni, tra cui la scomparsa di Jesús de Miguel, attaccante del Tenerife morto dopo lo scontro di gioco contro il portiere dell'Andorra, Jesús Owono.

Il messaggio del CT: "La Spagna oggi è in lutto"

In un video pubblicato prima della convocazione, De la Fuente ha espresso la vicinanza della nazionale alle famiglie coinvolte: "Oggi la Spagna è in lutto. Ci colpisce una tragedia terribile che non sarebbe mai dovuta accadere. Un intero Paese torna a piangere, quando ancora non si erano asciugate le lacrime di Adamuz. La Spagna non merita questo dolore". Il tecnico ha poi dedicato un pensiero al calciatore del Tenerife: "Vogliamo essere vicini a tutti coloro che soffrono una perdita irreparabile, a chi sente un vuoto immenso dopo aver salutato i propri cari. Anche al nostro compagno Jesus de Miguel, tragicamente scomparso questa settimana".

"Il massimo rispetto lo daremo in campo"

Prima di ufficializzare i convocati, De la Fuente ha parlato anche a nome della squadra: "La nazionale e i nostri giocatori, che sono lo specchio del nostro Paese, vogliono essere al fianco di tutti voi. Condividiamo il vostro dolore. Renderemo il massimo rispetto e il massimo omaggio alle vittime e alle loro famiglie nel modo che conosciamo meglio: sul terreno di gioco". La Spagna affronterà Repubblica Ceca il 12 novembre e Inghilterra il 15 novembre. La Roja guida il Gruppo A3 a punteggio pieno ed è già qualificata ai quarti di finale della Nations League.