Santos, rivoluzione nella dirigenza: il padre di Neymar è il nuovo amministratore delegato
Michele Pavese
Nuovo capitolo nel rapporto tra la famiglia Neymar e il Santos. Il padre della stella brasiliana è stato nominato ufficialmente amministratore delegato del club paulista, dopo l'accordo raggiunto con il presidente Marcelo Teixeira.
Il Santos affida il futuro a Neymar Sr.
L'imprenditore occuperà una posizione rimasta vacante dal maggio 2025, dopo l'addio di Pedro Martins, e avrà un ruolo centrale nella gestione della società. Oltre all'incarico di CEO, Neymar Sr. guiderà anche l'Instituto Meninos da Vila, struttura dedicata alla valorizzazione dei giovani talenti, e il programma Santos Eternal Idols.
Dal sostegno esterno al ruolo decisionale
Il padre di Neymar era già molto vicino al club attraverso la sua società NR Sports, impegnata negli ultimi anni in diversi progetti legati alla ristrutturazione della Vila Belmiro e allo sviluppo delle strutture del settore giovanile. La sua nomina arriva però in un momento delicato per il Santos, con le elezioni presidenziali fissate per il prossimo 12 dicembre. Marcelo Teixeira, intenzionato a puntare alla conferma, sceglie così di affidarsi a una figura molto influente nell'ambiente del Peixe e legata profondamente alla storia recente della società.