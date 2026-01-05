Un like vale più di mille parole: Garnacho gongola per Amorim esonerato dallo United

Ad Alejandro Garnacho piace l’esonero di Ruben Amorim. Il Manchester United ha sorpreso tutti in mattinata, licenziando l'allenatore portoghese dopo lo sfogo contro la dirigenza di quest'ultimo in seguito all'1-1 ottenuto con il Leeds in Premier League. L'ormai ex esterno d'attacco dei Red Devils, al Chelsea da quest'estate, ha piazzato un "like" in bella mostra su Instagram al post del noto giornalista Fabrizio Romano sulla destituzione dell'ex Sporting Lisbona.

Quasi come fosse una rivincita personale dopo il pessimo rapporto umano e professionale avuto con Amorim al Manchester United. Mesi trascorsi insieme in un clima teso, tossico, dove sono volate anche parole - in privato e in pubblico - tra l'allenatore lusitano e l'esterno offensivo argentino, con tanto di spinta alla porta d'uscita per Garnacho, costretto a levare le tende. "Farai meglio a pregare per trovare un club che ti ingaggi", uno dei rimproveri nello spogliatoio dei Red Devils trapelati dalla stampa.

Ma ci furono anche attacchi diretti in pubblico, di fronte ai giornalisti, come nel post-partita contro l’Athletic Bilbao in Europa League: "Chi ha sbagliato un’occasione netta nel primo tempo della semifinale? Garnacho". Mentre da un'ultima fuga di notizie operata dalla stampa inglese sempre sull'argomento, Amorim disse all'argentino di 21 anni: "Tu non giocherai mai più in questo club finché io sarò qui, quindi per il tuo bene non forzare la situazione e trovati una destinazione dove ti vogliano, perché qui non ti vuole né il club né io".