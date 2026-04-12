Meunier sblocca la gara, tutto il Lilla ad abbracciare Genesio: ha perso il padre giorni fa

È una delle immagini più emozionanti della 29ª giornata di Ligue 1 quella arrivata da Tolosa, dove il Lilla ha vinto nettamente per 4-0. Al di là del risultato sportivo, la partita è stata segnata da un forte momento umano che ha coinvolto l’allenatore degli ospiti, Bruno Genesio, colpito nei giorni scorsi da un grave lutto: la scomparsa del padre, avvenuta all’età di 84 anni.

Nonostante il dolore, il tecnico ha scelto di essere regolarmente in panchina per guidare la squadra in una sfida cruciale per la corsa alla Champions League. Un gesto di grande responsabilità che non è passato inosservato né ai suoi giocatori né al pubblico presente. Il momento più toccante è arrivato al 23’ del primo tempo, quando il Lilla ha sbloccato la gara con il gol di Thomas Meunier. Subito dopo la rete, tutta la squadra si è diretta verso la panchina per stringersi attorno a Genesio, in un abbraccio collettivo durato diversi secondi. Una scena che ha rapidamente fatto il giro dei social e che rappresenta un segnale forte di unità tra squadra e staff.

"Un gesto spontaneo, di grande umanità e coesione", è il messaggio che emerge dal club, che ha voluto così dimostrare vicinanza al proprio allenatore in un momento personale difficile. Sul campo, il Lilla ha poi completato una prestazione dominante, consolidando il successo e riprendendosi la terza posizione in classifica con 53 punti, davanti all’Olympique Marsiglia, ora quarto.