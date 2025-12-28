Globe Soccer Award, Dembelé si aggiudica il premio di Miglior Giocatore dell'anno

Ad aggiudicarsi il Globe Soccer Award come Miglior Calciatore dell’anno è stato l’attaccante del Paris Saint Germain Ousmane Dembelé, protagonista della cavalcata dei francesi conclusa con il triplete. Il calciatore ha battuto il compagno di squadra Vitinha, il connazionale Mbappé e i due talenti del Barcellona Raphina e Lamine Yamal.

“Voglio innanzitutto ringraziare tutto il PSG, i miei compagni, il mio allenatore Luis Enrique e la mia famiglia”. Ha detto Dembelé direttamente dal palco di Dubai. Poi ha aggiunto: “È stato un anno eccezionale, vincere la Champions League è difficile e siamo contenti di esserci riusciti”.

Cosa è cambiato nella sua carriera?

“Ci sono state delle difficoltà ma così va la vita. Sono successe delle cose ma ho continuato a lavorare duro e sapevo che questo momento sarebbe arrivato”.