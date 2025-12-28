Il Tottenham si aggiudica il derby con il Crystal Palace: decisivo il primo gol di Grey

Dopo due sconfitte consecutive, il Tottenham ritorna alla vittoria grazie all’1-0 inflitto a domicilio sul campo del Crystal Palace. A decidere il derby di Londra è stato il giovane centrocampista classe 2006 Archie Gray, che ha sbloccato il match al 41’ grazie all’assist di Richarlison, il quale si è visto annullare due reti dal VAR. Grande gioia per Gray, che ha potuto festeggiare la prima rete messa a segno con la maglia degli Spurs.

Con questa vittoria il Tottenham sale a quota 25 punti e balza in un sol colpo dal 16º all’11º posto della classifica di Premier League, ad una sola lunghezza di distanza dal trittico formato da Fulham, Brentford e proprio il Crystal Palace. Non riesce l'aggancio al quinto posto occupato da Chelsea e Manchester United, invece, alla squadra allenata da Oliver Glasner.

Questa la classifica al termine della 18esima giornata

1. Arsenal – 42 (18)

2. Manchester City – 40 (18)

3. Aston Villa – 39 (18)

4. Liverpool – 32 (18)

5. Chelsea – 29 (18)

6. Manchester United – 29 (18)

7. Sunderland – 28 (18)

8. Brentford – 26 (18)

9. Crystal Palace – 26 (18)

10. Fulham – 26 (18)

11. Tottenham – 25 (18)

12. Everton – 25 (18)

13. Brighton & Hove Albion – 24 (18)

14. Newcastle – 23 (18)

15. AFC Bournemouth – 22 (18)

16. Leeds – 20 (18)

17. Nottingham Forest – 18 (18)

18. West Ham – 13 (18)

19. Burnley – 12 (18)

20. Wolverhampton – 2 (18)