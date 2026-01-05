Guaio City: frattura alla gamba per Gvardiol, si opererà. Guardiola si prende Guehi?

Il Manchester City ha confermato il brutto presentimento: Josko Gvardiol ha riportato una frattura alla gamba destra in occasione del pareggio (1-1) con il Chelsea di domenica in Premier League. Il difensore croato è caduto a terra dopo un contrasto e ha subito richiesto alla panchina di Guardiola di essere sostituito: durato in campo dallo staff medico, il giocatore è stato aiutato a lasciare il terreno di gioco e al suo posto è entrato Khusanov.

Nella fattispecie si tratta di una "frattura tibiale alla gamba destra", stando a quanto riportato nel comunicato ufficiale del club inglese. Non solo: dovrà anche sottoporsi ad un'operazione nei prossimi giorni. Un duro colpo per Guardiola e i citizens, soprattutto dopo che Nico Gonzalez era stato escluso dalla partita contro il Chelsea prima del fischio d’inizio e Savinho aveva riportato un infortunio a Sunderland. L'infermeria torna ad affollarsi terribilmente, con Stones, Oscar Bobb e Kovacic indisponibili da tempo. Mentre Marmoush e Ait-Nouri sono via per la Coppa d’Africa.

Ora non resta che capire se il City vorrà anticipare il colpo Marc Guehi in difesa, con l'internazionale inglese in scadenza il prossimo 30 giugno con il Crystal Palace ma già libero di conversare con altri club a proposito del suo futuro come ingaggio a costo zero.

Nota ufficiale

"Il Manchester City FC può confermare che Josko Gvardiol ha subito una frattura tibiale alla gamba destra. L’infortunio è avvenuto durante il secondo tempo del pareggio per 1-1 di domenica contro il Chelsea in Premier League. Il difensore sarà sottoposto a intervento chirurgico più tardi questa settimana e sono in corso ulteriori valutazioni per determinare l’entità completa dell’infortunio e le prospettive di recupero".