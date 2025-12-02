"Guardami quando ti parlo": la stizza di Mbappé con il quarto uomo in Girona-Real Madrid

Il giorno dopo il deludente pareggio del Real Madrid sul campo del Girona in Liga (1-1), Movistar Plus+ ha isolato una sequenza che riguardava Kylian Mbappé. Un episodio particolare, perché in quel momento l'attaccante francese delle merengues ha contestato una decisione al quarto arbitro dell’incontro, Alejandro Clemente.

Nella prima parte, si vede KM10 rivolgersi all’ufficiale, con lo sguardo preso da ciò che accade più avanti sul campo. Questo ha fatto perdere le staffe al giocatore, che gli ha urlato più volte: "Guardami quando ti parlo!". Interpellato, Alejandro Clemente ha replicato semplicemente con un "Ascoltami", perché Mbappé lo ha interrotto: "Perché guardi in quella direzione?". E l'arbitro: "Va bene, ma…", balbettando per cercare di trovare le parole. Poi l'ex PSG ha concluso, rimarcando il messaggio: "Guardami quando ti parlo". A quel punto si è allontanato.

Domenica, il Real Madrid ha dilapidato il suo vantaggio di 5 punti in sole 3 giornate, vedendo così il Barcellona tornare in vetta alla Liga al suo posto. Kylian Mbappé, autore del suo 14° gol stagionale in Liga, il 23° in tutte le competizioni, ha tuttavia evitato il peggio trasformando un rigore conquistato da Vinicius Junior (67’, 1-1). "Non era assolutamente il risultato che volevamo", ha scritto KM10 su Instagram in seguito al pareggio. "Ma il campionato è ancora molto lungo e restiamo in corsa. Dobbiamo cambiare questa dinamica e mostrare chi siamo come squadra".