Liga Portugal, lo Sporting mette pressione al Porto. Basta un acuto di Bragança
Vittoria sofferta ma ma preziosa contro l’Estrela Amadora per lo Sporting nella 29ª giornata di Primeira Liga. Primo tempo bloccato e senza reti, con i padroni di casa che si difendono con ordine e lo Sporting che fatica a sfondare nonostante il possesso. Nella ripresa i Leoni accelerano: al 59' Daniel Bragança sblocca il risultato con un bel tiro dalla media distanza e grazie a questo acuto lo Sporting riesce a portare a casa i tre punti e mantiene la pressione in vetta alla classifica.
Sabato 11 aprile
AVS – Vitória SC 1-1
Santa Clara – Rio Ave 0-2
Estrela da Amadora – Sporting CP 0-0
Domenica 12 aprile
16.30 Alverca – Casa Pia
19:00 Braga – Arouca
19:00 Benfica – Nacional
21:30 Estoril – FC Porto
Lunedì 13 aprile
21:15 Tondela – Gil Vicente
La classifica
FC Porto 73
Sporting CP 71
Benfica 66
Braga 49
Famalicão 47
Gil Vicente 45
Estoril 37
Vitória SC 36
Moreirense 36
Rio Ave 33
Alverca 32
Arouca 32
Estrela da Amadora 28
Santa Clara 28
Nacional 25
Casa Pia 25
Tondela 20
AVS 12