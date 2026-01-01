Guardiola mette l'Arsenal nel mirino. "Da qui alla fine succederanno ancora molte cose"

Alla vigilia della sfida del 27° turno di campionato, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha dribblato con decisione le domande sulla corsa al titolo, soprattutto dopo il passo falso dell’Arsenal a metà settimana. L’allenatore catalano ha ribadito più volte lo stesso concetto: massima concentrazione sulla prossima partita, senza guardare troppo avanti. "Mancano dodici gare, sono tante. L’unica cosa che conta adesso è il Newcastle", ha spiegato, spegnendo ogni tentativo di proiezione sul duello al vertice. Guardiola ha ammesso che ci sarà tempo per pensare alla finale di Coppa di Lega contro l’Arsenal, ma solo quando sarà il momento. Prima ci sono il Newcastle, poi il Leeds: una tabella di marcia chiara, senza distrazioni.

Ai giornalisti che gli chiedevano se oggi il City abbia più possibilità di vincere il campionato rispetto al periodo natalizio, la risposta è stata altrettanto prudente: "Onestamente non lo so. Non so cosa accadrà nelle prossime dodici partite". Un modo per sottolineare quanto sia imprevedibile il finale di stagione.

Sul distacco dai Gunners, Guardiola ha ricordato che l’Arsenal era a +9 con una gara in più disputata. "Quando tutti avranno giocato lo stesso numero di partite vedremo la reale differenza. Da qui alla fine succederanno ancora molte cose", ha concluso, lasciando intendere che la lotta per il titolo è tutt’altro che chiusa.