Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Guardiola mette l'Arsenal nel mirino. "Da qui alla fine succederanno ancora molte cose"

Guardiola mette l'Arsenal nel mirino. "Da qui alla fine succederanno ancora molte cose"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 14:17Calcio estero
Michele Pavese

Alla vigilia della sfida del 27° turno di campionato, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha dribblato con decisione le domande sulla corsa al titolo, soprattutto dopo il passo falso dell’Arsenal a metà settimana. L’allenatore catalano ha ribadito più volte lo stesso concetto: massima concentrazione sulla prossima partita, senza guardare troppo avanti. "Mancano dodici gare, sono tante. L’unica cosa che conta adesso è il Newcastle", ha spiegato, spegnendo ogni tentativo di proiezione sul duello al vertice. Guardiola ha ammesso che ci sarà tempo per pensare alla finale di Coppa di Lega contro l’Arsenal, ma solo quando sarà il momento. Prima ci sono il Newcastle, poi il Leeds: una tabella di marcia chiara, senza distrazioni.

Ai giornalisti che gli chiedevano se oggi il City abbia più possibilità di vincere il campionato rispetto al periodo natalizio, la risposta è stata altrettanto prudente: "Onestamente non lo so. Non so cosa accadrà nelle prossime dodici partite". Un modo per sottolineare quanto sia imprevedibile il finale di stagione.

Sul distacco dai Gunners, Guardiola ha ricordato che l’Arsenal era a +9 con una gara in più disputata. "Quando tutti avranno giocato lo stesso numero di partite vedremo la reale differenza. Da qui alla fine succederanno ancora molte cose", ha concluso, lasciando intendere che la lotta per il titolo è tutt’altro che chiusa.

Articoli correlati
"Colonizzati dagli immigrati", Guardiola non ci sta: "Il problema non è chi viene... "Colonizzati dagli immigrati", Guardiola non ci sta: "Il problema non è chi viene da fuori"
Guardiola, altro gesto Pro-Pal: il dono alla nazionale palestinese amputati a Gaza... Guardiola, altro gesto Pro-Pal: il dono alla nazionale palestinese amputati a Gaza
City, Guardiola rassicura sullo stop di Haaland: "Non penso sia un grosso problema"... City, Guardiola rassicura sullo stop di Haaland: "Non penso sia un grosso problema"
Altre notizie Calcio estero
Ratcliffe mette in imbarazzo lo United. Le frasi sui migranti possono costare care... Ratcliffe mette in imbarazzo lo United. Le frasi sui migranti possono costare care
Guardiola mette l'Arsenal nel mirino. "Da qui alla fine succederanno ancora molte... Guardiola mette l'Arsenal nel mirino. "Da qui alla fine succederanno ancora molte cose"
Aria di rivoluzione al Crystal Palace. Dalle Coppe alla crisi: Glasner rischia il... Aria di rivoluzione al Crystal Palace. Dalle Coppe alla crisi: Glasner rischia il posto
Olympiacos, Mouzakitis fa gola alle big europee: primo sondaggio del Paris Saint-Germain... TMWOlympiacos, Mouzakitis fa gola alle big europee: primo sondaggio del Paris Saint-Germain
Kompany: "Mourinho ha usato Eusebio per attaccare Vinicius, ha commesso un errore"... Kompany: "Mourinho ha usato Eusebio per attaccare Vinicius, ha commesso un errore"
Fenerbahce, k.o. pesante e infortunio per Skriniar: c'è una lesione parziale alla... Fenerbahce, k.o. pesante e infortunio per Skriniar: c'è una lesione parziale alla coscia destra
Keylor Navas: "Pregavo che mia figlia non volesse la bicicletta, non arrivavo a fine... Keylor Navas: "Pregavo che mia figlia non volesse la bicicletta, non arrivavo a fine mese"
Piogge e inondazioni ad Angers, la sfida di domenica col Lilla a rischio rinvio Piogge e inondazioni ad Angers, la sfida di domenica col Lilla a rischio rinvio
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
3 Saviano rincara la dose: "Dirigenza Inter compromessa, l'intero campionato è falsato"
4 Cagni: "Milan-Como, lite Fabregas-Allegri? Non ci si può comportare così"
5 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 27ª giornata di Serie A
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, chiesta la grazia a Gravina per la squalifica di Kalulu. C'è il precedente di Lukaku
Immagine top news n.1 Inter, Zielinski e Frattesi hanno lavorato col gruppo. Per Lautaro non saranno forzati i tempi
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.3 Inter, Lautaro Martinez ci sarà nel derby con il Milan? C'è un precedente che fa ben sperare
Immagine top news n.4 Inter, ecco il report tanto atteso su Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo
Immagine top news n.5 Milan, Leao: "I tifosi vogliono sempre il massimo. Il derby è una questione di vita o di morte"
Immagine top news n.6 La carica di Baldanzi: "Genoa, non vedevo l'ora di giocare. Spero di ripagare la fiducia"
Immagine top news n.7 McTominay: "Estremamente felice al Napoli, potrei vedermi qui per molto tempo"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.3 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.4 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Di Michele: "Juve, non si può cambiare in continuazione. Spalletti va confermato"
Immagine news Serie A n.2 Valentini: "Inter pressoché irraggiungibile. Il calcio italiano sta perdendo stile"
Immagine news Serie A n.3 Di Napoli: "Inter, spallata al campionato. Champions, la Juve può farcela al ritorno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, buone notizie verso la Cremonese: Wesley si è allenato in gruppo
Immagine news Serie A n.2 Juventus, chiesta la grazia a Gravina per la squalifica di Kalulu. C'è il precedente di Lukaku
Immagine news Serie A n.3 Di Michele: "Juve, non si può cambiare in continuazione. Spalletti va confermato"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina-Pisa, il doppio ex Pellegrini: "Viola sulla strada giusta per la salvezza"
Immagine news Serie A n.5 Lecce, Di Francesco: "Con l'Inter per noi è un'opportunità. Tornano Banda e Perez"
Immagine news Serie A n.6 Marino su Ranieri: "A volte l'esasperazione lo porta ad avere un modo di fare presuntuoso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone-Empoli e l'esordio di Ballardini: tutti i convocati per la 26ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Ballardini: "Non rappresentiamo solo Avellino, ma tutta l'Irpinia. Con la Reggiana voglio concretezza"
Immagine news Serie B n.3 Pazienza e resilienza, i concetti per battere il Catanzaro. Chiappella: "Voglio un'Entella di spirito"
Immagine news Serie B n.4 Come si batte lo Spezia? Mignani carica il Cesena: "Serve il massimo, ma gli avversari non collaborano"
Immagine news Serie B n.5 Non sottovalutare il Pescara, la richiesta di Stroppa al Venezia: "Concentrati su quel che sappiamo fare"
Immagine news Serie B n.6 La settimana perfetta del Catanzaro non basta, Aquilani: "Non dobbiamo sentirci appagati"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 L'Arezzo pronto a piazzare il colpo in mezzo al campo: intesa vicina con Viviani
Immagine news Serie C n.2 Samb e Foggia, non solo la questione allenatori. I due club si contendono anche Pavone
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 28ª giornata...speciale X2. Samb e Foggia all'esordio del quarto tecnico stagionale
Immagine news Serie C n.4 Ancora un rinnovo in casa Monopoli. Albertazzi prolunga fino al 2028
Immagine news Serie C n.5 Albertini: "Alla Giana la serenità per lavorare. I risultati degli anni non sono un caso"
Immagine news Serie C n.6 L'AlbinoLeffe saluta Borghi. È passato in prestito secco agli svizzeri del Taverne
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Como, match chiave per la corsa al quarto posto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Sassuolo-Verona, ai gialloblù serve una svolta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnover
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'ultimo ballo di Girelli all'Allianz Stadium: dopo 150 reti saluterà la Juve per volare negli USA
Immagine news Calcio femminile n.2 Women’s Champions League, ecco il quadro dei quarti di finale. Senza nessun club italiano
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juve deve salutare la Women's Champions League. Walti: "Sconfitta immeritata"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: “C’è rammarico per aver perso questa sera”
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve fuori dalla Champions. Canzi: "Percorso europeo comunque positivo. Fiero delle ragazze"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions League, ritorno dei playoff: Juventus ko col Wolfsburg. Addio Europa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV