Aria di rivoluzione al Crystal Palace. Dalle Coppe alla crisi: Glasner rischia il posto

Da sorpresa a squadra in piena crisi: il Crystal Palace vive uno dei momenti più delicati della sua stagione. A dicembre le Eagles avevano addirittura accarezzato il quarto posto in Premier League grazie a una striscia positiva di risultati. Poi il crollo: una sola vittoria nelle ultime 14 partite tra campionato e coppe, eliminazione deludente in FA Cup e scivolone fino al 13° posto in classifica.

Un rendimento che inevitabilmente mette in discussione la posizione dell’allenatore Oliver Glasner, il cui contratto scade a giugno. Il tecnico austriaco, che ha già annunciato che non resterà alla guida dei londinesi, starebbe discutendo con la dirigenza il proprio futuro e non sarebbe esclusa una separazione anticipata. Il suo nome, nei mesi scorsi, era stato accostato anche al Manchester United.

In conferenza stampa, alla vigilia della sfida salvezza contro il Wolverhampton, Glasner non ha dissipato i dubbi. "Vedremo. Ho sempre detto che un allenatore dipende dai suoi giocatori. Avranno il mio sostegno totale, come sempre, poi si vedrà", ha dichiarato. Incassato un’ulteriore domanda sulla volontà di restare fino al termine della stagione, la risposta è stata altrettanto criptica: "Vedremo. Non si sa mai cosa riserva il futuro".