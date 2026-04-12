Guardiola può avvicinare l'Arsenal, prima per De Zerbi: il programma di Premier League

La domenica di Premier League vede andare in scena 4 partite, valevoli per la 32^ giornata. Spicca Chelsea-Manchester City, con la squadra di Guardiola chiamata a vincere per sfruttare il passo falso di ieri dell'Arsenal capolista. Da seguire anche l'esordio di De Zerbi alla guida del Tottenham, che va a fare visita al Sunderland. Il Crystal Palace, fresco di successo per 3-0 sulla Fiorentina nell'andata dei quarti di Conference League, ospita il Newcastle. In chiusura, scontro tra due formazioni impegnate ancora in Europa e in situazioni di classifica opposte: l'Aston Villa quarto vede arrivare nel suo stadio il Nottingham Forest quintultimo.

La 32a giornata

Venerdì 10 aprile

West Ham - Wolverhampton 4-0

Sabato 11 aprile

Arsenal - Bournemouth 1-2

Brentford - Everton 2-2

Burnley - Brighton 0-2

Liverpool - Fulham 2-0

Domenica 12 aprile

Crystal Palace - Newcastle

Nottingham Forest - Aston Villa

Sunderland - Tottenham

Chelsea - Manchester City

Lunedì 13 aprile

Manchester United - Leeds

La classifica

Arsenal 70 (32 partite giocate)

Manchester City 61 (30)

Manchester Utd 55 (31)

Aston Villa 54 (31)

Liverpool 52 (32)

Chelsea 48 (31)

Brentford 47 (32)

Everton 47 (32)

Brighton 46 (32)

Bournemouth 45 (32)

Fulham 44 (32)

Sunderland 43 (31)

Newcastle 42 (31)

Crystal Palace 39 (30)

Leeds 33 (31)

Nottingham 32 (31)

West Ham 32 (32)

Tottenham 30 (31)

Burnley 20 (32)

Wolverhampton 17 (32)