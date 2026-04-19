Guerre stellari tra City e Arsenal, in scena il derby di Liverpool: il programma di Premier
La Premier League sta per mandare in scena una domenica cruciale e decisamente da seguire. Spicca ovviamente Manchester City -Arsenal: in caso di vittoria, gli uomini di Guardiola andrebbero a -3 dai Gunners avendo una partita in meno. La lotta per il titolo sarebbe dunque più riaperta che mai, con i londinesi chiamati invece a scongiurare l'ennesima beffa di questi anni. Da seguire anche il derby di Liverpool, con la squadra di Slot che vuole blindare la zona Champions mentre i rivali in maglia blu faranno di tutto per impedirlo. Completano il quadro Aston Villa-Sunderland e Nottingham Forest- Burnley. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Il programma - 33ª GIORNATA
Sabato 18 aprile
Brentford - Fulham 0-0
Leeds - Wolverhampton 3-0
Newcastle - Bournemouth 1-2
Tottenham - Brighton 2-2
Chelsea - Manchester United 0-1
Domenica 19 aprile
Aston Villa - Sunderland
Everton - Liverpool
Nottingham Forest - Burnley
Manchester City - Arsenal
Lunedì 20 aprile
Crystal Palace - West Ham
La classifica
1. Arsenal 70
2. Manchester City 64
3. Manchester Utd 58
4. Aston Villa 55
5. Liverpool 52
6. Chelsea 48
7. Brentford 48
8. Bournemouth 48
9. Everton 47
10. Brighton 47
11. Sunderland 46
12. Fulham 45
13. Newcastle 42
14. Crystal Palace 42
15. Leeds 39
16. Nottingham 33
17. West Ham 32
18. Tottenham 31
19. Burnley 20
20. Wolverhampton 17