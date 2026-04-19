Guerre stellari tra City e Arsenal, in scena il derby di Liverpool: il programma di Premier

La Premier League sta per mandare in scena una domenica cruciale e decisamente da seguire. Spicca ovviamente Manchester City -Arsenal: in caso di vittoria, gli uomini di Guardiola andrebbero a -3 dai Gunners avendo una partita in meno. La lotta per il titolo sarebbe dunque più riaperta che mai, con i londinesi chiamati invece a scongiurare l'ennesima beffa di questi anni. Da seguire anche il derby di Liverpool, con la squadra di Slot che vuole blindare la zona Champions mentre i rivali in maglia blu faranno di tutto per impedirlo. Completano il quadro Aston Villa-Sunderland e Nottingham Forest- Burnley. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

Il programma - 33ª GIORNATA

Sabato 18 aprile

Brentford - Fulham 0-0

Leeds - Wolverhampton 3-0

Newcastle - Bournemouth 1-2

Tottenham - Brighton 2-2

Chelsea - Manchester United 0-1

Domenica 19 aprile

Aston Villa - Sunderland

Everton - Liverpool

Nottingham Forest - Burnley

Manchester City - Arsenal

Lunedì 20 aprile

Crystal Palace - West Ham

La classifica

1. Arsenal 70

2. Manchester City 64

3. Manchester Utd 58

4. Aston Villa 55

5. Liverpool 52

6. Chelsea 48

7. Brentford 48

8. Bournemouth 48

9. Everton 47

10. Brighton 47

11. Sunderland 46

12. Fulham 45

13. Newcastle 42

14. Crystal Palace 42

15. Leeds 39

16. Nottingham 33

17. West Ham 32

18. Tottenham 31

19. Burnley 20

20. Wolverhampton 17