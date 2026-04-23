Ieri match sospeso anche a Parigi: scontri tra tifosi del Nantes e forze dell'ordine

Ieri, a Parigi, si è giocata una partita ad alta tensione. Il match del Parc des Princes è stato infatti segnato da forti proteste nel settore ospiti e da momenti di grande caos sugli spalti.

Dopo il gol su rigore di Khvicha Kvaratskhelia, la situazione è degenerata. I tifosi del Nantes avevano già esposto uno striscione di protesta contro le difficoltà della squadra, ma il clima è esploso poco dopo il vantaggio parigino, quando è arrivato un secondo messaggio molto più duro, diretto contro la gestione del calcio francese e l’influenza del Qatar nel sistema della Ligue 1.

Lo striscione, che accusava apertamente istituzioni e proprietà del PSG, è stato immediatamente sottratto dagli steward, dando origine a scontri verbali e fisici nel settore ospiti. Una situazione che ha richiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine, con la presenza dei CRS nella tribuna per ristabilire l’ordine. L’arbitro Clément Turpin ha temporaneamente sospeso la gara per permettere la gestione della situazione, mentre sul terreno di gioco i giocatori attendevano il ripristino della normalità.

Le proteste non sono nuove: da mesi una parte della tifoseria del Nantes contesta i rapporti tra la dirigenza del club e quella del PSG, oltre a decisioni istituzionali ritenute favorevoli ai campioni di Francia. Dopo alcuni minuti la situazione è progressivamente rientrata, permettendo alla partita di proseguire regolarmente.