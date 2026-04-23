Bayern ancora in corsa per il triplete: una stagione che può diventare davvero indimenticabile

Il Bayern Monaco continua a inseguire una stagione potenzialmente storica. A pochi giorni dalla conquista aritmetica della Bundesliga, il club bavarese ha superato il Bayer Leverkusen per 2-0 in trasferta, staccando il pass per la finale di Coppa di Germania (DFB-Pokal) dopo sei anni di assenza. Ora la squadra di Vincent Kompany attende l’esito dell’altra semifinale tra Stoccarda e Friburgo, con l’obiettivo di completare una tripletta che appare sempre più concreta.

Il Bayern, infatti, è rimasta l’unica grande squadra europea ancora pienamente in corsa su tutti i fronti principali, anche alla luce dei risultati delle rivali in Champions League. In Inghilterra, l’Arsenal è stato eliminato dal Southampton nei quarti di FA Cup, mentre l’Atlético Madrid ha perso la finale di Copa del Rey e si trova ormai distante dalla vetta della Liga, attualmente in quarta posizione. In Francia, invece, il Paris Saint-Germain è uscito prematuramente dalla Coupe de France.

In questo contesto, il Bayern si ritrova con un’occasione unica: nessuna delle altre potenze europee appare in grado di inseguire ancora il tris stagionale di successi. La solidità mostrata in Bundesliga, unita al percorso in coppa nazionale e in Europa, rafforza l’idea di una squadra dominante e in pieno controllo del proprio destino.