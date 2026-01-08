Haaland fa 150: nessuno così rapido a raggiungere questi numeri nella storia della Premier

Erling Haaland ha raggiunto un traguardo storico con la maglia del Manchester City: 150 gol in sole 173 presenze in tutte le competizioni. L’attaccante norvegese ha segnato la rete numero 150 con un calcio di rigore al 41’ nella partita contro il Brighton, consolidando il suo status di centravanti tra i più prolifici della storia del club.

Per arrivare a questa cifra gli sono bastate 28 partite in meno rispetto a qualsiasi altro giocatore della Premier League dalla sua nascita nel 1992/93. A soli 25 anni, Haaland ha già superato molte leggende di Manchester City in termini di rapidità nel raggiungere questo tipo di cifre. Ora l’attaccante punta a scavalcare Joe Hayes e Billy Meredith, entrambi a quota 152 reti, e successivamente Colin Bell, fermo a 153. Al vertice della classifica di tutti i tempi resta naturalmente Sergio Agüero, capace di realizzare 260 gol con la maglia dei Citizens.

Il rendimento di Haaland con il City è stato impressionante già dalla stagione d’esordio 2022/23, quando ha stabilito record su record: 36 gol in Premier League (il massimo stagionale di sempre per il club) e 52 reti complessive, anch’esse primato di squadra. La stagione successiva ha confermato la sua continuità, vincendo un'altra Scarpa d'Oro con 27 gol in 31 partite di campionato e 38 complessivi in tutte le competizioni. Anche in una stagione più difficile come il 2024/25, Haaland ha mantenuto la media realizzativa con 34 gol in 48 match.

Il 2025/26 lo vede in forma smagliante: 26 reti in 26 presenze finora, confermando la sua impressionante capacità di incidere in ogni partita. Con questo ritmo, il norvegese potrebbe presto avvicinarsi ai primati assoluti del Manchester City, entrando di diritto nella leggenda del club.