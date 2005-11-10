Mourinho sul caso Manchester City: "Preferisco riderci su, una fine prima o poi arriverà"

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Ilsi trova al centro di una crisi senza precedenti dopo che una commissione indipendente ha riconosciuto il club colpevole su 114 dei 115 capi d'accusa finanziaria contestati. Le irregolarità mosse dalla Premier League, relative a un arco temporale compreso tra le stagioni 2009-10 e 2017-18, riguardano principalmente la sovrastima dei ricavi da sponsorizzazione e la mancata trasparenza nella presentazione dei bilanci.

Sebbene la società inglese continui a professarsi totalmente estranea ai fatti e abbia ufficialmente avviato il ricorso, lo spauracchio di sanzioni pesantissime continua a incombere sul futuro dei Citizens.

Il commento ironico dello Special One: "Preferisco riderci su"

Sulla vicenda è intervenuto anche José Mourinho, le cui dichiarazioni rilasciate al Corriere dello Sport mettono in luce la crescente frustrazione nel mondo del calcio per i tempi biblici con cui la giustizia sportiva gestisce i procedimenti sui top club: "Preferisco riderci un po' su, perché penso che arriverà una fine. Ma noi due, che siamo sulla sessantina, dobbiamo avere la fortuna di essere ancora qui quando arriverà la sentenza definitiva, perché ora arriverà una sentenza e poi un appello...", ha ironizzato il tecnico portoghese, commentando la lentezza dei processi.



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