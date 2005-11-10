Liverpool, Leoni e il ricordo dell'infortunio: "Ho pensato: 'Questo è un crociato al 100%'"

Giovanni Leoni ha svelato di aver scelto di completare interamente il suo percorso di recupero dalla rottura del legamento crociato presso il centro sportivo di Kirkby del Liverpool, con l'obiettivo di rafforzare il legame con i compagni di squadra e migliorare il proprio inglese in vista del suo imminente ritorno agli allenamenti. "Sono rimasto qui dal primo giorno fino a ora perché volevo fare la riabilitazione con i fisioterapisti del club", ha raccontato il giovane difensore. "Era la cosa migliore da fare in quel periodo, così ho deciso di rimanere con i miei compagni a Liverpool per seguire gli allenamenti e vivere l'ambiente".

"Ho pensato: 'Questo è un crociato al 100%'"

Il diciannovenne aveva subito il grave infortunio nel corso del suo esordio contro il Southampton lo scorso settembre, appena un mese dopo il suo trasferimento dal Parma per 26 milioni di sterline, capendo subito la gravità dell'accaduto: "Ho pensato: 'Questo è un crociato al 100%'". Durante i mesi difficili della convalescenza, Leoni ha potuto contare sul forte legame instaurato con il compagno di sfortuna Conor Bradley e sul supporto fondamentale di Federico Chiesa, che lo ha aiutato ad ambientarsi rapidamente in Inghilterra.

La tabella di marcia per il rientro e la sfida con il City

Il difensore azzurro è atteso in gruppo già nel corso di questo mese, offrendo nuova profondità alle rotazioni di squadra proprio mentre i Reds si preparano a ospitare il Manchester City ad Anfield in un appuntamento cruciale della stagione di Premier League.