Una carriera in Premier e la Serie A sfiorata: Cheikhou Kouyaté dice basta a 39 anni

Cheikhou Kouyaté ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo una lunga carriera ai massimi livelli del calcio inglese, vestendo le maglie di West Ham, Crystal Palace e Nottingham Forest e sfiorando anche la Serie A, dopo che la Salernitana lo ha trattato a lungo nel 2022. Ma dietro gli anni trascorsi in Premier League c’è una storia rimasta a lungo nell’ombra. In un’intervista a Walf TV, l’ex centrocampista senegalese ha infatti rivelato di aver convissuto per tutta la carriera con una patologia cardiaca, presente fin dalla nascita. Una condizione che non gli ha impedito di giocare, ma che ha accompagnato ogni sua esperienza professionistica.

I controlli e le liberatorie

Kouyaté ha spiegato di essersi sottoposto regolarmente a controlli medici in Inghilterra, con visite effettuate ogni sei mesi nei vari club. Gli esami evidenziavano puntualmente il problema, ma il giocatore sceglieva di proseguire assumendosi personalmente ogni responsabilità: "Firmavo i documenti dell’assicurazione dichiarando che qualsiasi cosa mi fosse successa sarebbe stata di mia esclusiva responsabilità".

Il dolore tenuto nascosto

La patologia si manifestava soprattutto in condizioni di caldo e ad alta quota, provocando fitte intense durante e dopo le partite, seguite da crampi che potevano durare fino a 24 ore. Nonostante questo, Kouyaté ha scelto di non parlarne con nessuno: “Non volevo essere costretto a fermarmi prima del tempo”. Nemmeno la famiglia e i medici delle squadre erano a conoscenza della sua reale condizione.