Barletta, si pesca tra gli svincolati. Ma il primo è Tito: firmerà un accordo fino a giugno

Che il Barletta avrebbe presto fatto ricorso agli svincolati era cosa nota, lo ha affermato il neo Direttore Sportivo Luigi Volume nel corso della conferenza stampa di presentazione, ma i nomi che circolavano erano quelli di Maxime Girone e Gianluca Di Chiara. A sorpresa, invece, il primo acquisto della nuova era risponderà al nome di Fabio Tito, svincolato dopo l'avventura ad Arezzo: come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, l'intesa tra le parti è stata raggiunta sulla base di un accordo fino a giugno.

Tra stasera e domani la firma sul contratto, poi l'ufficialità del tutto.