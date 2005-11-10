Barletta, si pesca tra gli svincolati. Ma il primo è Tito: firmerà un accordo fino a giugno

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Barletta, si pesca tra gli svincolati. Ma il primo è Tito: firmerà un accordo fino a giugnoTMW
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Claudia Marrone
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Oggi alle 16:17Serie C
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08.10.2026 16:17Serie C
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© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Che il Barletta avrebbe presto fatto ricorso agli svincolati era cosa nota, lo ha affermato il neo Direttore Sportivo Luigi Volume nel corso della conferenza stampa di presentazione, ma i nomi che circolavano erano quelli di Maxime Girone e Gianluca Di Chiara. A sorpresa, invece, il primo acquisto della nuova era risponderà al nome di Fabio Tito, svincolato dopo l'avventura ad Arezzo: come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, l'intesa tra le parti è stata raggiunta sulla base di un accordo fino a giugno.
Tra stasera e domani la firma sul contratto, poi l'ufficialità del tutto.
Fonte: In collaborazione con Luca Bargellini
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