Jamal Sellami sbarca in Saudi League: è il nuovo allenatore dell'Al-Fateh

Jamal Sellami sbarca in Saudi League: è il nuovo allenatore dell'Al-FatehUfficiale
Simone Lorini
La Saudi League accoglie un commissario tecnico reduce dall'esperienza Mondiale. Il marocchino Jamal Sellami, ex selezionatore della nazionale giordana, è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Al-Fateh. Il club saudita ha confermato l'ingaggio di Sellami nella giornata di giovedì per affidargli la guida tecnica della squadra in vista della fase cruciale della stagione, prendendo così il posto dell'esonerato Khalid Al-Atwi.
I dettagli dell'accordo e il via libera della Lega
Pur mantenendo il massimo riserbo sui dettagli economici dell'intesa, le indiscrezioni della vigilia indicano che il contratto di Sellami durerà fino al termine della stagione in corso. L'annuncio ufficiale del cambio in panchina è arrivato soltanto dopo aver ottenuto il via libera formale da parte dell'organismo di controllo finanziario della Roshn Saudi League Association, completando così il passaggio di consegne.