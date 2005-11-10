Empoli, Shpendi resta in dubbio per la sfida col Palermo. Magnino pronto al rientro

In casa Empoli l’attenzione in vista della sfida contro il Palermo che segnerà il rientro dalla lunga pausa per le Nazionali è tutta concentrata sulle condizioni del centravanti Stiven Shpendi che potrebbe non essere a disposizione del neo tecnico Matteo Andreoletti a causa di un problema al piede.

Le condizioni di Shpendi

Come riferito da Empolichannel.it infatti l’albanese è alle prese con una fascite plantare che lo condiziona ormai da diverse settimane e anche negli ultimi allenamenti ha svolto un lavoro personalizzato. Nonostante la lunga pausa infatti il recupero di Shpendi non è ancora completato e per questo la sua presenza contro il Palermo non è certa, ma anche qualora dovesse essere a disposizione difficilmente partirà dall’inizio. Le prossime ore saranno decisive per lo staff medico e quello tecnico per capire se il classe 2003 sarà o meno a disposizione di Andreoletti.

Buone notizie da Magnino

Chi invece ha recuperato è Luca Magnino, il capitano ha lavorato regolarmente in gruppo e svolto l’intera seduta di ieri dopo la botta rimediata in un allenamento congiunto con la Primavera. Quasi certamente sarà titolare contro i rosanero con il neo tecnico che starebbe pensando di utilizzarlo ancora come centrale di destra della difesa a tre. Sempre in difesa torna a disposizione anche Marco Curto che ha scontato la squalifica, anche per lui si va verso una maglia da titolare. Diversa la situazione di John Egan nonostante ieri abbia svolto parte dell’allenamento in gruppo: l’esterno appare in miglioramento e dovrebbe essere convocato per la gara del fine settimana anche se solo i prossimi allenamenti daranno un’indicazione precisa al tecnico.