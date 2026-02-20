Real Madrid, altro infortunio per Huijsen: salta l'Osasuna ed è in dubbio per il Benfica

La stagione di Dean Huijsen continua a muoversi sulle montagne russe. Il centrale del Real Madrid non si è allenato con il gruppo alla vigilia della sfida contro l’Osasuna e, in attesa di comunicazioni ufficiali, è da considerarsi fuori dalla trasferta di Pamplona e - riferisce As - fortemente in dubbio anche per il ritorno di Champions League contro il Benfica.

I primi mesi in maglia blanca non sono stati semplici per il difensore classe 2005: dall’entusiasmo per l’esordio con la nazionale spagnola ai momenti più difficili vissuti al Bernabéu, come il rigore concesso contro Real Sociedad, episodio che aveva acceso i fischi di una parte dello stadio prima della rimonta firmata da Vinícius Júnior.

Il club, che ha investito 58 milioni di euro per strapparlo al Bournemouth, continua però a considerarlo centrale nel progetto futuro. Alvaro Arbeloa segue con attenzione soprattutto l’aspetto mentale, consapevole del potenziale mostrato a inizio stagione e del valore strategico del giocatore, destinato a raccogliere l’eredità difensiva quando David Alaba e Antonio Rüdiger – entrambi in scadenza – lasceranno spazio alle nuove gerarchie.

Il ritorno proprio di Rüdiger complica però il presente di Huijsen, ora in competizione diretta con Raúl Asencio. Non mancano le critiche, come quelle di Quique Sánchez Flores, che ha parlato di “errori di gioventù e mancanza di maturità difensiva”. Numeri alla mano, però, Huijsen resta uno dei più utilizzati della rosa. Ora serviranno pazienza e continuità: il talento c’è, il salto definitivo è ancora una questione di tempo.