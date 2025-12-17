Chelsea in semifinale di Carabao, Maresca: "Queste partite ti fanno innamorare dei giocatori"

Enzo Maresca si è detto molto soddisfatto dopo la vittoria per 3-1 del Chelsea contro il Cardiff City nei quarti di finale di Carabao Cup, che qualifica i Blues per le semifinali. Il tecnico aveva previsto una sfida complicata e le aspettative sono state confermate: il Chelsea ha aperto le marcature solo nella ripresa con un bel gol di Alejandro Garnacho, prima che il Cardiff pareggiasse a 15 minuti dalla fine. Pedro Neto e nuovamente Garnacho hanno però deciso il match in favore dei londinesi.

Maresca ha sottolineato come l’undici iniziale comprendesse diversi giocatori con pochi minuti nelle gambe, rendendo la vittoria ancora più importante. "Queste sono le partite che ti fanno innamorare ancora di più dei giocatori, perché in gare così è facilissimo scivolare o perdere la concentrazione", ha dichiarato il tecnico italiano. "Il Cardiff è molto ben organizzato, intenso senza palla. Nella prima frazione abbiamo faticato a creare occasioni, ma lo sapevamo. Nella ripresa siamo stati più incisivi e meritavamo di vincere".

Al termine del match, il pubblico presente a Cardiff ha intonato il nome di Maresca, applaudendo il tecnico e la squadra per la prestazione. "Sono felice di giocare un’altra semifinale. I tifosi lo meritano", ha aggiunto. "È un momento speciale, sono sempre riconoscente per il supporto, che si sente ancora di più quando non vinci. Ora sono davvero felice per i giocatori, per i tifosi, per tutti".