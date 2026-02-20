Il Barcellona chiude definitivamente il colpo Tavares: il talentino arriva dal Norwich
Il Barcellona continua a investire sui giovani di prospettiva e mette a segno un nuovo colpo per il futuro. Dopo settimane di passaggi burocratici, il club catalano ha completato l’operazione per Ajay Tavares, esterno offensivo classe 2009 proveniente dal Norwich City.
L’accordo verbale tra le parti era stato raggiunto già a gennaio, ma solo ora il trasferimento è stato definitivamente ratificato. Tavares, nazionale inglese Under 17, ha scelto il progetto blaugrana nonostante il forte interesse di diversi club tedeschi, tra cui il Lipsia, attratti dal suo profilo e dalla possibilità di inserirlo rapidamente nei rispettivi settori giovanili. A fare la differenza, però, è stato il piano di sviluppo presentato dal Barça.
Il talento britannico si recherà a Barcellona domenica, mentre la visita medica è in programma per lunedì. Tavares, capace di giocare sia da ala sinistra che da centravanti, andrà a rinforzare il Barça Atlètic. Con il suo arrivo, dopo quelli di Onstein, Pacífico e Abdelkarim, si completa il pacchetto dei nuovi innesti per la squadra B, chiamata a costruire il prossimo ciclo di talenti destinati al Camp Nou.