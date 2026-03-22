Il Barcellona vuole l'allungo prima del derby di Madrid: Flick conferma le scelte di Champions
Hansi Flick premia la squadra che ne ha fatti 7 al Newcastle, confermando quasi in toto le scelte in Champions. L'unica novità è Araujo al posto dell'infortunato Eric Garcia, mentre Joan Garcia ce la fa a difendere i pali dopo lo stop. Il Barcellona torna in campo e sfida il Rayo Vallecano, per allungare sul secondo posto in attesa del derby di Madrid di stasera.
Le formazioni ufficiali di Barcellona-Rayo Vallecano
Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; Araujo, Cubarsi, Gerard, Cancelo; Bernal, Pedri; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski. Allenatore: Hansi Flick.
Rayo Vallecano (4-3-3): Batalla, Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria; Isi, Ciss, Valentin; Fran Perez, De Frutos, Alvaro Garcia. Allenatore: Inigo Perez.
LaLiga, il programma completo
Venerdì 20 marzo
Villarreal - Real Sociedad 3-1
Sabato 21 marzo
Elche - Maiorca 2-1
Espanyol - Getafe 1-2
Levante - Real Oviedo 4-2
Osasuna - Girona 1-0
Siviglia - Valencia
Domenica 22 marzo
Barcellona - Rayo Vallecano
Celta Vigo - Alaves
Athletic Club - Betis
Real Madrid - Atletico Madrid
La classifica de LaLiga
1. Barcellona 70 punti (28 gare giocate)
2. Real Madrid 66 (28)
3. Villarreal 58 (29)
4. Atletico Madrid 57 (28)
5. Betis Siviglia 44 (28)
6. Celta Vigo 41 (28)
7. Real Sociedad 38
8. Getafe 38 (29)
9. Osasuna 37 (29)
10. Espanyol 37 (29)
11. Valencia 35 (29)
12. Athletic Bilbao 35 (28)
13. Girona 34 (29)
14. Rayo Vallecano 32 (28)
15. Siviglia 31 (29)
16. Elche 29 (29)
17. Alaves 28 (28)
18. Maiorca 28 (29)
19. Levante 26 (29)
20. Oviedo 21 (29)