Il Bayern fa il vuoto, lo Stoccarda prova a insediarcisi. Il programma odierno di Bundesliga
Due partite in programma quest’oggi in Bundesliga che chiuderanno la 18ª giornata di campionato. Si parte alle 15:30 con lo Stoccarda che va a caccia di tre punti che potrebbero valere il terzo posto affrontando l’Union Berlino. Si prosegue alle 17:30 con il match tra Augsburg e Friburgo che chiuderà il turno del campionato tedesco.
Questo il programma della 18ª giornata di Bundesliga
Venerdì 16 gennaio
Werder Brema - Eintracht Francoforte 3-4
Sabato 17 gennaio
Borussia Dortmund - St Pauli 3-2
Wolfsburg - Heidenheim 1-1
Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1-0
Colonia - Mainz 2-1
Amburgo - Borussia Monchegladbach 0-0
Lipsia - Bayern Monaco 1-5
Domenica 18 gennaio
Stoccarda - Union Berlino ore 15:30
Augsburg - Friburgo ore 17:30
Questa la classifica di Bundesliga
1. Bayern Monaco — 50 punti (18 partite giocate)
2. Borussia Dortmund — 39 (18)
3. Hoffenheim — 33 (17)
4. RB Lipsia — 32 (17)
5. Stoccarda — 32 (17)
6. Leverkusen — 29 (17)
7. Eintracht — 27 (18)
8. Friburgo — 23 (17)
9. Union Berlino — 23 (17)
10. Colonia — 20 (18)
11. Borussia M’Gladbach — 20 (18)
12. Wolfsburg — 19 (18)
13. Werder Brema — 18 (17)
14. Amburgo — 17 (17)
15. Augsburg — 15 (17)
16. Heidenheim — 13 (18)
17. Mainz — 12 (18)
18. FC St. Pauli — 12 (17)
