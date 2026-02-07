Ufficiale Accusati di violenza sessuale e cacciati dall'Alianza Lima: risoluzioni per Trauco e Peña

Uno scandalo sessuale scuote l'Alianza Lima e dalla società arriva un messaggio forte. Il club peruviano ha ufficializzato la separazione definitiva da Sergio Peña e Miguel Trauco, centrocampisti coinvolti – insieme a Carlos Zambrano – in un’indagine nata da accuse di violenza sessuale presentate in Argentina lo scorso 12 gennaio da una giovane. Una vicenda che da quasi due settimane tiene l’ambiente in forte tensione.

La società ha avviato immediatamente una verifica interna. Nonostante Peña, Trauco e Zambrano abbiano respinto ogni addebito, l’Alianza ha deciso di procedere con una scelta drastica al termine di un’indagine durata quattordici giorni. Il comunicato diffuso chiarisce che Peña e Trauco non fanno più parte della rosa: ufficiali le due risoluzioni di contratto.

Arrivati nel 2023, i due avevano superato le 30 presenze complessive, rendendo l’addio tanto improvviso quanto pesante sul piano tecnico. Diversa, invece, la posizione di Carlos Zambrano: il difensore resta “sospeso a tempo indeterminato”. Il suo contratto, da circa 60.000 dollari mensili fino a dicembre 2024, è ora oggetto di revisione, segnale di una possibile e complessa battaglia legale.