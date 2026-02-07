Bundesliga, i risultati: Borussia Dortmund corsaro, ora è a -3 dal Bayern. Cade lo Stoccarda
Si sono appena concluse cinque partite del pomeriggio di Bundesliga. Nella ventunesima giornata vince il Borussia Dortmund, corsaro sul campo del Wolfsburg con una rete all'87' di Guirassy. Va k.o. invece lo Stoccarda, che cade in trasferta contro il St. Pauli. Vittorie interne anche per Friburgo e Mainz. Di seguito risultati, mercatori e classifica aggiornata.
Friburgo-Werder Brema 1-0 - 13' Beste (F)
Heidenheim-Amburgo 0-2 45'+3' Konigsdorffer (A); 78' Philippe (A)
Mainz-Augsburg 2-0 - 8', 80' Amiri (M)
St. Pauli-Stoccarda 2-1 - 35' Saliakas (SP); 55' Sinani (SP); 90' Leweling (ST)
Wolfsburg-Borussia Dortmund 1-2 - 38' Brandt (B); 52' Koulierakis (W); 87' Guirassy (B)
La 21a giornata
Venerdì 6 febbraio
Union Berlino-Eintracht Francoforte 1-1
Sabato 7 febbraio
Friburgo-Werder Brema 1-0
Heidenheim-Amburgo 0-2
Mainz-Augsburg 2-0
St. Pauli-Stoccarda 2-1
Wolfsburg-Borussia Dortmund 1-2
Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen
Domenica 8 febbraio
Colonia-Lipsia
Bayern Monaco-Hoffenheim
CLASSIFICA
Bayern Monaco 51
Borussia Dortmund 48*
Hoffenheim 42
Stoccarda 39*
Lipsia 36
Bayer Leverkusen 35**
Friburgo 30*
Eintracht Francoforte 28*
Union Berlino 25*
Colonia 23
Amburgo 22
Augsburg 22*
Borussia Monchengladbach 21
Mainz 21*
Wolfsburg 19*
Werder Brema 19*
St. Pauli 17*
Heidenheim 13*
*una partita in più
**una partita in meno