Il Chelsea sa solo perdere in Premier League: 3-1 Nottingham, che ora è quasi salvo

Un brutto, bruttissimo pomeriggio per il Chelsea nel posticipo della trentacinquesima giornata di Premier League. I Blues inanellano la sesta sconfitta consecutiva in campionato (intervallata dalla vittoria in FA Cup contro il Leeds), cadendo a Stamford Bridge contro il Nottingham Forest, che adesso è a un passo dalla salvezza.

La partita viene indirizzata dagli ospiti già nel primo tempo. Anzi, nel primo quarto d'ora: al 2' Awoniyi sigla l'1-0 e al 15' Igor Jesus su calcio di rigore raddoppia. In apertura di ripresa è ancora Awoniyi a mettere in rete il gol che vale il tris per il Nottingham Forest e stende definitivamente il Chelsea, a cui non resta che il gol della bandiera al 92' di Joao Pedro (una rete che arriva a distanza di 51 giorni dall'ultima targata Blues. Da segnalare anche l'infortunio del debuttante Derry.

A Stamford Bridge finisce 3-1 per il Nottingham Forest, che adesso è praticamente salvo (+6 sul West Ham a tre giornate dalla fine). Il Chelsea scivola al nono posto in classifica e per l'Europa dovrà provare a vincere la FA Cup.

Il programma completo

Leeds-Burnley 3-1

Brentford - West Ham 3-0

Newcastle - Brighton 3-1

Wolves - Sunderland 1-1

Arsenal - Fulham 3-0

Domenica 3 maggio:

Bournemouth - Crystal Palace 3-0

Manchester United - Liverpool 3-2

Aston Villa - Tottenham 1-2

Lunedì 4 maggio:

Chelsea - Nottingham Forest 1-3

Everton - Manchester City

Questa la classifica di Premier League

Arsenal 76 punti (35 partite giocate)

Manchester City 70 (33)

Manchester Utd 64 (35)

Liverpool 58 (35)

Aston Villa 58 (34)

Bournemouth 52 (35)

Brentford 51 (35)

Brighton 50 (35)

Chelsea 48 (35)

Fulham 48 (35)

Everton 47 (34)

Sunderland 47 (35)

Newcastle 45 (35)

Crystal Palace 43 (34)

Leeds 43 (35)

Nottingham 42 (35)

Tottenham 37 (35)

West Ham 36 (35)

Burnley 20 (35)

Wolves 18 (35)