Ufficiale

Il Leicester di Okoli cambia, esonerato Cifuentes: "Decisione difficile, non presa alla leggera"

© foto di puma.com
Daniele Najjar
Oggi alle 12:09Calcio estero
Daniele Najjar

Il Leicester, club che attualmente milita nella Championship (seconda serie) inglese, ha esonerato Marti Cifuentes dal ruolo di tecnico della prima squadra. Il suo capitolo con le Foxes è finito più velocemente del previsto, visto che il 43enne spagnolo era stato presentato solo in estate come nuovo allenatore. Tuttavia, la stagione è stata molto insoddisfacente fino a qui. Il Leicester è attualmente al 14° posto dopo 29 giornate, con zero vittorie nelle ultime tre partite.

Questo il comunicato del Leicester: "Possiamo confermare che Martí Cifuentes ha lasciato la sua posizione di Leicester City First Team Manager con effetto immediato. Martí ha preso in carico la squadra nel luglio 2025 e se ne va con i ringraziamenti di tutti al Leicester City per la sua professionalità e dedizione durante il suo tempo con noi.

Il presidente del Leicester City Aiyawatt Srivaddhanaprabha ha detto: "Questa è stata una decisione difficile e non una che ho preso alla leggera. Vorrei ringraziare Martí per il totale impegno che ha dimostrato durante il suo periodo al Leicester City. Ha dato tutto al ruolo e ha lavorato instancabilmente per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi. Tuttavia, credo che questo sia il passo giusto in questo momento per migliorare le prestazioni e i risultati, e per agire nel migliore interesse del Leicester City Football Club. Martí se ne va con i nostri ringraziamenti e i nostri migliori auguri per il futuro".

Il First Team Coach Andy King si occuperà dei preparativi della squadra ad interim mentre intraprendiamo un processo per nominare un manager permanente".

