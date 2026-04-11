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Lotta salvezza e ben due rinvii (compreso il big match Lens-PSG): il 29° turno in Ligue 1

Lotta salvezza e ben due rinvii (compreso il big match Lens-PSG): il 29° turno in Ligue 1
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Andrea Piras
Oggi alle 09:56Calcio estero
Andrea Piras

Il testa a testa fra PSG e Lens riprenderà la prossima giornata. In vista del ritorno del quarto di finale di Champions League, la gara fra i rossoblù della capitale e i giallorossi si disputerà il 13 maggio prossimo. Occhi quindi puntati sulla zona basse della classifica dove c'è il Nizza che sfiderà il Le Havre, avanti di un solo punto in classifica.

La 29a giornata
Venerdì 10 aprile
Paris FC - Monaco 4-1
Olympique Marsiglia - Metz 3-1

Sabato 11 aprile
Auxerre - Nantes
Rennes - Angers

Domenica 12 aprile
Nizza - Le Havre
Tolosa - Lille
Lione - Lorient

Mercoledì 13 maggio
Brest - Strasburgo
Lens - Paris Saint-Germain

CLASSIFICA
PSG 63
Lens 59
Marsiglia 52
Lilla 50
Monaco 49
Lione 48
Rennes 47
Strasburgo 43
Lorient 38
Tolosa 37
Brest 36
Paris FC 35
Angers 33
Le Havre 28
Nizza 27
Auxerre 23
Nantes 18
Metz 15

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