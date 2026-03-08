Il Liverpool denuncia Elon Mask: contenuti sull'Heysel generati da Grok su X

Il Liverpool ha deciso di intraprendere un’azione legale contro la piattaforma X di Elon Musk dopo la pubblicazione di diversi tweet offensivi generati dal chatbot di intelligenza artificiale “Grok”. I messaggi incriminati prendevano di mira il club e i suoi tifosi, facendo anche riferimento alle tragedie di Hillsborough (1989) e Heysel (finale di Coppa dei Campioni contro la Juventus, nel 1985), che hanno profondamente la storia della squadra e della città.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, alcuni utenti avrebbero chiesto esplicitamente al chatbot di pubblicare contenuti offensivi contro il Liverpool. Tra le richieste figurava la frase: "pubblicare un messaggio volgare sul Liverpool FC, in particolare sui suoi tifosi, ricordando Hillsborough e Heysel". Tra i bersagli dei messaggi è comparso anche Diogo Jota, l’ex giocatore portoghese morto tragicamente in un incidente stradale insieme al fratello la scorsa estate.

Il club ha quindi chiesto la rimozione immediata dei contenuti e ha sollecitato la piattaforma a rafforzare i sistemi di moderazione. Post simili hanno preso di mira anche altre squadre della Premier League, tra cui Manchester United, Manchester City e Sunderland.

La vicenda si inserisce in un contesto di crescenti critiche verso X. A gennaio, l’Ofcom — l’autorità britannica di regolamentazione delle comunicazioni — aveva già espresso preoccupazione dopo alcune segnalazioni secondo cui "Grok" sarebbe stato in grado di generare "immagini di nudo" o che riguardano i minori. X ha dichiarato di aver individuato falle nei sistemi di sicurezza e di averle corrette con urgenza. Nel frattempo Elon Musk è stato convocato per un’udienza ad aprile, mentre l’Ufficio del Commissario per l’informazione del Regno Unito ha avviato un’indagine su Grok per il suo "potenziale di produrre contenuti audiovisivi e immagini di carattere sessuale dannoso".