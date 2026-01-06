Ufficiale Il Magonza prende Silas: l'esterno congolese lascia lo Stoccarda a titolo definitivo

Silas Katompa Mvumpa è ufficialmente un nuovo giocatore del Magonza. L’attaccante congolese, 27 anni, arriva a titolo definitivo dallo Stoccarda e ha firmato il contratto oggi, con le due società che hanno deciso di non rendere pubblici i dettagli economici dell’operazione.

Mvumpa aveva fatto il suo ingresso in Bundesliga nel 2019, trasferendosi dal Paris FC, allora in Ligue 2, allo Stoccarda. In totale con i biancorossi ha collezionato 132 presenze ufficiali, siglando 35 gol e fornendo 21 assist. Lo scorso anno, Silas ha giocato in prestito alla Stella Rossa campione di Serbia, trovando la rete sette volte in 24 partite di competizioni ufficiali. A livello internazionale, l’attaccante ha già vestito la maglia della Repubblica Democratica del Congo in 20 occasioni.

Il direttore sportivo del Mainz, Niko Bungert, ha commentato così l’arrivo del giocatore: "Siamo felici di aver portato Silas a Magonza. È noto per la sua velocità, la capacità di saltare l’avversario e il fiuto del gol, qualità che ha dimostrato con successo nelle precedenti esperienze. Con lui rinforziamo la nostra rosa e aggiungiamo nuove soluzioni al reparto offensivo".

Dal canto suo, Mvumpa non vede l’ora di scendere in campo con la nuova squadra: "Non vedo l’ora di dimostrare cosa posso fare. I colloqui con il club sono stati molto positivi e basati sul rispetto reciproco".