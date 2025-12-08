Il Porto vince e allunga in vetta, Farioli: "Secondo tempo affrontato con lo spirito giusto"

Il Porto è inarrestabile e allunga in vetta, sfruttando il pareggio nello scontro diretto tra Sporting e Benfica. Francesco Farioli ha commentato con soddisfazione il successo per 2-0 del Porto sul campo del Tondela, un risultato maturato soprattutto grazie a una seconda parte molto più convincente. Nella conferenza stampa allo stadio João Cardoso, il tecnico ha riconosciuto che l’avvio non è stato dei migliori: "Nel primo tempo abbiamo faticato nei duelli individuali e nel creare superiorità. Dovevamo alzare l’intensità e credo che nella ripresa la squadra sia rientrata con lo spirito giusto. In pochi minuti abbiamo indirizzato la gara e da lì abbiamo gestito senza perdere il controllo".

Alla domanda se il Porto sia il principale favorito al titolo, Farioli ha preferito mantenere una linea prudente ma ambiziosa: "Allenare il Porto significa scendere in campo per vincere ogni partita. Ora, però, dobbiamo cambiare immediatamente registro e concentrarci sull’Europa League. Affronteremo una squadra che ha appena cambiato allenatore, quindi ci aspettiamo soluzioni nuove e serve molta attenzione".

Il tecnico ha poi sottolineato l’importanza del gol per Luuk de Jong e la dedica di Samu: "Il gol è fondamentale per un attaccante che lavora tanto per la squadra. La maglia mostrata da Samu dice tutto: la vittoria è per Luuk, che è un riferimento non solo per qualità tecniche ma per la sua leadership. Continuerà a essere vicino al gruppo e sarà determinante anche per la crescita dei più giovani".

Sulla diversa incisività delle due frazioni, Farioli è stato netto: "Nel primo tempo siamo stati poco aggressivi e abbiamo sbagliato troppi dribbling. Nella ripresa siamo entrati senza freni e i due gol immediati hanno fatto la differenza".