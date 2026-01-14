Il presidente dell'Al Ittihad: "Offrirei a Messi qualunque cifra, anche a vita. Rifiutò 1,4 miliardi"

Lionel Messi continua a incantare con la maglia dell’Inter Miami, ma il richiamo dell’Arabia Saudita non si è mai spento. Il suo approdo in MLS non ha chiuso definitivamente le porte a un futuro in Medio Oriente, dove diversi club restano pronti a tentare un nuovo assalto al fuoriclasse argentino. Già nel 2023 l’Al Hilal aveva provato a convincerlo, senza successo. Messi, pur intrigato dal progetto, aveva scelto gli Stati Uniti soprattutto per una decisione condivisa con la famiglia, determinante nel preferire la Florida a qualsiasi altra destinazione. Nello stesso periodo anche l’Al Ittihad si era mosso concretamente, e oggi non nasconde di coltivare ancora quel sogno.

Il presidente del club di Gedda, Anmar Al Haili, ha rilanciato pubblicamente l’idea in un’intervista ripresa dal quotidiano spagnolo Marca, lasciando intendere che le porte restano spalancate. "Se Messi accettasse di firmare con l’Al-Ittihad, gli offrirei un contratto in cui potrebbe guadagnare quanto vuole e per tutto il tempo che desidera, anche a vita", ha dichiarato senza mezzi termini.

Al Haili ha poi confermato i contatti avuti al termine dell’esperienza di Messi al Paris Saint-Germain, rivelando cifre fuori scala: un’offerta complessiva da 1,4 miliardi di euro. "Ha rifiutato per il bene della sua famiglia, nonostante i nostri tentativi di convincerla. Non ha esitato, perché per lui la famiglia viene prima del denaro", ha spiegato, mostrando rispetto per la scelta dell’argentino. Secondo il dirigente saudita, l’eventuale arrivo di Messi non sarebbe nemmeno una questione economica: "La sua presenza con la nostra maglia non avrebbe un valore finanziario per me. Sarebbe come festeggiare il titolo prima ancora di iniziare il campionato, perché avremmo il miglior giocatore della storia del calcio".