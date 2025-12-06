Kvaratskhelia-show, il PSG si rilancia in Ligue 1: pokerissimo al Rennes e -1 dalla vetta

Il PSG risponde con forza dopo la sconfitta contro il Monaco e supera il Rennes con un netto 5-0 al Parco dei Principi, rilanciandosi in Ligue 1 alla vigilia della decisiva trasferta di Champions League a Bilbao. Il primo tempo è un monologo parigino. Dopo due grandi interventi di Safonov su Rongier e Lepaul, il PSG sblocca la gara al 28’: Kvaratskhelia parte in velocità, salta due avversari e firma un gol da applausi. Poco dopo, al 39’, una combinazione rapida porta al raddoppio di Mayulu, servito da Neves. Barcola sfiora il tris prima dell’intervallo, ma il 2-0 fotografa al meglio la superiorità dei padroni di casa.

Nella ripresa il copione non cambia: Samba salva su Mayulu e su un’altra conclusione di Kvaratskhelia, ma al 67’ crolla sotto la pressione parigina. Un errore in costruzione del Rennes permette a Barcola di servire ancora Kvaratskhelia, che sigla la doppietta personale per il 3-0. In dieci per l’espulsione di Jacquet, i bretoni crollano nel finale: Ibrahim Mbaye segna il 4-0 all’88’, seguito dal 5-0 firmato da Gonçalo Ramos al 91’. Dominio totale del PSG, che si porta a un punto dal Lens capolista. Fine della serie positiva per il Rennes, scivolato al sesto posto. Parigi ritrova gioco, gol e fiducia nel momento più importante della stagione.

LIGUE 1 - 15ª GIORNATA

Brest-Monaco 1-0

Lille-Marsiglia 1-0

Nantes-Lens 1-2

Tolosa-Strasburgo 1-0

PSG-Rennes 5-0

Nizza-Angers

Auxerre-Metz

Le Havre-Paris FC

Lorient-Lione

CLASSIFICA

1. Lens 34*

2. Paris Saint-Germain 33*

3. Marsiglia 29*

4. Lilla 29*

5. Lione 24

6. Rennes 24*

7. Monaco 23*

8. Strasburgo 22*

9. Tolosa 20*

10. Brest 19*

11. Nizza 17

12. Angers 16

13. Paris FC 15

14. Lorient 14

15. Le Havre 14

16. Nantes 11*

17. Metz 11

18. Auxerre 9

*una gara in più