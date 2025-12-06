Kvaratskhelia-show, il PSG si rilancia in Ligue 1: pokerissimo al Rennes e -1 dalla vetta
Il PSG risponde con forza dopo la sconfitta contro il Monaco e supera il Rennes con un netto 5-0 al Parco dei Principi, rilanciandosi in Ligue 1 alla vigilia della decisiva trasferta di Champions League a Bilbao. Il primo tempo è un monologo parigino. Dopo due grandi interventi di Safonov su Rongier e Lepaul, il PSG sblocca la gara al 28’: Kvaratskhelia parte in velocità, salta due avversari e firma un gol da applausi. Poco dopo, al 39’, una combinazione rapida porta al raddoppio di Mayulu, servito da Neves. Barcola sfiora il tris prima dell’intervallo, ma il 2-0 fotografa al meglio la superiorità dei padroni di casa.
Nella ripresa il copione non cambia: Samba salva su Mayulu e su un’altra conclusione di Kvaratskhelia, ma al 67’ crolla sotto la pressione parigina. Un errore in costruzione del Rennes permette a Barcola di servire ancora Kvaratskhelia, che sigla la doppietta personale per il 3-0. In dieci per l’espulsione di Jacquet, i bretoni crollano nel finale: Ibrahim Mbaye segna il 4-0 all’88’, seguito dal 5-0 firmato da Gonçalo Ramos al 91’. Dominio totale del PSG, che si porta a un punto dal Lens capolista. Fine della serie positiva per il Rennes, scivolato al sesto posto. Parigi ritrova gioco, gol e fiducia nel momento più importante della stagione.
LIGUE 1 - 15ª GIORNATA
Brest-Monaco 1-0
Lille-Marsiglia 1-0
Nantes-Lens 1-2
Tolosa-Strasburgo 1-0
PSG-Rennes 5-0
Nizza-Angers
Auxerre-Metz
Le Havre-Paris FC
Lorient-Lione
CLASSIFICA
1. Lens 34*
2. Paris Saint-Germain 33*
3. Marsiglia 29*
4. Lilla 29*
5. Lione 24
6. Rennes 24*
7. Monaco 23*
8. Strasburgo 22*
9. Tolosa 20*
10. Brest 19*
11. Nizza 17
12. Angers 16
13. Paris FC 15
14. Lorient 14
15. Le Havre 14
16. Nantes 11*
17. Metz 11
18. Auxerre 9
*una gara in più
