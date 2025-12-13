Come vola il Rennes di Beye ed Embolo: 3-1 al Brest, è quinto in Ligue 1. Ora il PSG
Il Rennes di Habib Beye e dell'attaccante Breel-Donald Embolo vince ancora: rimonta da 0-1 a 3-1 al Brest di Éric Roy e momentaneo quinto posto in classifica in Ligue 1, in attesa dei risultati delle rivali nella intensa lotta per un posto in Europa. Decisive le reti di Lepaul, Al-Taamari e Meité per rimontare il gol iniziale di Baldé.
In campo ora il Paris Saint-Germain che fa visita al fanalino di coda Metz con un massiccio turnover deciso da Luis Enrique (Kvaratskhelia e Doué in panchina, fra gli altri, qui le formazioni ufficiali).
Il risultato
Rennes-Brest 3-1
13' Baldé (B), 24' Lepaul (R), 25' Al-Taamari (R), 87' Meité (R)
Questo il programma della 16ª giornata di Ligue 1
Venerdì 12 dicembre 2025
Angers vs Nantes 4-1
Sabato 13 dicembre 2025
Rennes vs Brest 3-1
19:00 – Metz vs PSG
21:05 – Paris FC vs Tolosa
Domenica 14 dicembre 2025
15:00 – Lione vs Le Havre
17:15 – Strasburgo vs Lorient
17:15 – Auxerre vs Lille
17:15 – Lens vs Nizza
20:45 – Marsiglia vs Monaco
Classifica
1. Lens 34
2. PSG 33
3. Marsiglia 29
4. Lilla 29
5. Rennes 27*
6. Lione 24
7. Monaco 23
8. Strasburgo 22
9. Angers 22*
10. Tolosa 20
11. Brest 19*
12. Nizza 17
13. Lorient 17
14. Paris FC 16
15. Le Havre 15
16. Auxerre 12
17. Nantes 11*
18. Metz 11
*una gara in più