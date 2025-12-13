Il Barcellona fa 5 su 5 nel nuovo Camp Nou: 2-0 all'Osasuna e +7 dal Real Madrid
Una doppietta di Raphinha lancia il Barcellona: 2-0 della squadra di Hansi Flick contro l'Osasuna dell'italiano Alessio Lisci. Le reti sono arrivate nel secondo tempo, fra il 70' e l'86'.
Quinta vittoria su cinque partite da quando i blaugrana sono tornati al Camp Nou: un successo che lancia Yamal e compagni a +7 dal Real Madrid, che domani se la vedrà contro l'Alaves. Vediamo di seguito il programma completo della giornata in Liga spagnola con la classifica aggiornata.
Il programma completo della 16^ giornata in Liga
Real Sociedad - Girona 1-2
Atletico Madrid - Valencia 2-1
Maiorca - Elche 3-1
Barcellona - Osasuna 2-0
Getafe - Espanyol
Siviglia - Oviedo
Celta Vigo - Ath. Bilbao
Levante - Villarreal
Alaves - Real Madrid
Vallecano - Betis
Classifica
1. Barcellona 43 (17 partite giocate)
2. Real Madrid 36 (16)
3. Villarreal 35 (16)
4. Atl. Madrid 34 (17)
5. Espanyol 27 (15)
6. Betis 24 (15)
7. Ath. Bilbao 23 (16)
8. Getafe 20 (15)
9. Elche 19 (16)
10. Celta Vigo 19 (15)
11. Alaves 18 (15)
12. Vallecano 17 (15)
13. Siviglia 17 (15)
14. Maiorca 17 (16)
15. Real Sociedad 16 (16)
16. Osasuna 15 (16)
17. Valencia 15 (16)
18. Girona 15 (16)
19. Oviedo 10 (15)
20. Levante 9 (15)