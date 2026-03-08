Il Rakow vince prima di sfidare la Fiorentina e si rilancia nella lotta al titolo in Polonia
Il Rakow di Czestochowa ottiene una vittoria importante prima dell'andata della sfida degli ottavi di finale di Conference League, contro la Fiorentina. La squadra di Lukasz Tomczyk ha vinto 2-0 contro il Pogon Szczecin rimanendo così in scia del treno delle squadre che guidano la vetta ell'Ekstraklasa, il massimo campionato polacco.
Di Brunes (al 10') e Makuch (al 73') le due reti che hanno deciso la sfida a favore del Rakow. Che con questo risultato si porta a quota 37 punti in classifica, a -1 dal secondo posto occupato dall'accoppiata formata da Jagiellonia e Lech Poznan (entrambe a quota 38 punti) ed a -4 dal primo posto dello Zagblebie. Lo Jagiellonia, ultima squadra a sfidare proprio la Fiorentina in Conference League, ha però una partita in meno.
Giovedì 12 marzo ci sarà, allo stadio Artemio Franchi (ore 21.00) la sfida d'andata degli ottavi di finale di Conference League, che arriva nel mezzo di partite cruciali per i viola di Paolo Vanoli, fermati oggi sul pareggio dal Parma. E attesi lunedì prossimo da un'altrettanto importante partita che conta molto per la salvezza, contro la Cremonese. Il ritorno si giocherà invece il 19 marzo alle 18.45, nella città di Sosnowiec in Polonia.