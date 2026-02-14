Il Real Madrid supera il Barcellona e aspetta: 4-1 alla Real Sociedad (con 2 rigori)
Il Real Madrid fa la cosa giusta e supera 4-1 la Real Sociedad, superando in vetta della Liga il Barcellona, in attesa che i catalani affrontino il Girona, lunedì sera. A sbloccare la gara è stato il giovane Gonzalo Garcia (dopo 5 minuti), scelto per sostituire Mbappé, oggi in panchina.
Doppietta di rigore per il brasiliano Vinicius, a segno al 25' ed al 48'. Nel mezzo il gol di Valverde, al 31'. La Real Sociedad aveva momentaneamente pareggiato i conti al 21' con un altro calcio di rigore, siglato da Oyarzabal. Vediamo di seguito tutti i risultati delle gare già disputate nella 24^ giornata della Liga spagnola, con la classifica aggiornata.
Il programma della 24^ giornata in Liga.
Venerdì 13 febbraio:
Elche-Osasuna 0-0
Sabato 14 febbraio:
Espanyol-Celta Vigo 2-2
Getafe-Villarreal 2-1
Siviglia-Alaves 1-1
Real Madrid-Real Sociedad 4-1
Domenica 15 febbraio:
Real Oviedo-Athletic Club
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
Levante-Valencia
Maiorca-Betis
Lunedì 16 febbraio:
Girona-Barcellona
La classifica
1. Real Madrid 60 (24)
2. Barcellona 58 (23)
3. Atletico Madrid 45 (23)
4. Villarreal 45 (24)
5. Betis 39 (24)
6. Espanyol 34 (23)
7. Celta Vigo 34 (24)
8. Real Sociedad 31 (24)
9. Osasuna 30 (24)
10. Getafe 29 (24)
11. Ath. Bilbao 28 (23)
12. Girona 26 (23)
13. Siviglia 26 (24)
14. Alaves 26 (24)
15. Elche 25 (24)
16. Maiorca 24 (23)
17. Valencia 23 (23)
18. Vallecano 22 (22)
19. Levante 18 (22)
20. Oviedo 16 (22)