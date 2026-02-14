Mbappe? No, Real nel segno di Gonzalo Garcia: "Ma ho sprecato una chance nitida"

Il Real Madrid vince per 4-1 contro la Real Sociedad, pur dovendo fare a meno, per una volta, dell'apporto della stella Kylian Mbappe. Non al meglio fisicamente, l'asso francese ha lasciato il posto a Gonzalo Garcia, che ha sbloccato la sfida dopo appena 5 minuti. Spianando la strada al successo dei blancos, che così si sono portati nuovamente in vetta alla Liga.

Queste le parole di Garcia ai microfoni di Real Madrid TV, al termine del match: "Abbiamo accelerato fin dall'inizio e non volevamo rallentare. Loro hanno respinto un tiro sulla linea, ma io ho sprecato una nitida occasione. Me le riservo per un'altra partita e per un altro gol con questa maglia", ha detto l'attaccante.

Che poi ha aggiunto sulla super prestazione del compagno di squadra Trent Alexander-Arnold: "Sappiamo tutti che Trent è un giocatore di grande qualità, che aiuta la squadra, e l'occasione che mi ha creato... era difficile da sbagliare", le sue parole. Ora il Real Madrid attende la sfida che il Barcellona affronterà lunedì sera, contro il Girona. In caso di successo infatti i catalani potrebbero effettuare un contro-sorpasso in cima alla graduatoria, in Spagna. Attualmente la classifica recita: Real Madrid a quota 60 punti, Barcellona secondo a 58.