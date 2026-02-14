Arbeloa pressa Flick: corsa punto su punto in Liga, la situazione e le gare di oggi
Prosegue oggi la 24^ giornata della Liga spagnola. Stasera in campo il Real Madrid contro la Real Sociedad, nel match di cartello di questo sabato: i blancos puntano a vincere per sorpassare il Barcellona in vetta e mettere pressione sui catalani, impegnati lunedì a Girona. Di seguito il programma completo del campionato iberico.
Il programma della 24^ giornata in Liga.
Venerdì 13 febbraio:
Elche-Osasuna 0-0
Sabato 14 febbraio:
Espanyol-Celta Vigo
Getafe-Villarreal
Siviglia-Alaves
Real Madrid-Real Sociedad
Domenica 15 febbraio:
Real Oviedo-Athletic Club
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
Levante-Valencia
Maiorca-Betis
Lunedì 16 febbraio:
Girona-Barcellona
La classifica
1. Barcellona 58 (23)
2. Real Madrid 57 (23)
3. Atletico Madrid 45 (23)
4. Villarreal 45 (23)
5. Betis 38 (23)
6. Espanyol 34 (23)
7. Celta Vigo 33 (23)
8. Real Sociedad 31 (23)
9. Osasuna 30 (24)
10. Ath. Bilbao 28 (23)
11. Getafe 26 (23)
12. Girona 26 (23)
13. Siviglia 25 (23)
14. Alaves 25 (23)
15. Elche 25 (24)
16. Maiorca 24 (23)
17. Valencia 23 (23)
18. Vallecano 22 (22)
19. Levante 18 (22)
20. Oviedo 16 (22)