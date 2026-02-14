Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Arbeloa pressa Flick: corsa punto su punto in Liga, la situazione e le gare di oggi

Arbeloa pressa Flick: corsa punto su punto in Liga, la situazione e le gare di oggiTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Daniele Najjar
Oggi alle 09:26Calcio estero
Daniele Najjar

Prosegue oggi la 24^ giornata della Liga spagnola. Stasera in campo il Real Madrid contro la Real Sociedad, nel match di cartello di questo sabato: i blancos puntano a vincere per sorpassare il Barcellona in vetta e mettere pressione sui catalani, impegnati lunedì a Girona. Di seguito il programma completo del campionato iberico.

Il programma della 24^ giornata in Liga.
Venerdì 13 febbraio:
Elche-Osasuna 0-0
Sabato 14 febbraio:
Espanyol-Celta Vigo
Getafe-Villarreal
Siviglia-Alaves
Real Madrid-Real Sociedad
Domenica 15 febbraio:
Real Oviedo-Athletic Club
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
Levante-Valencia
Maiorca-Betis
Lunedì 16 febbraio:
Girona-Barcellona

La classifica
1. Barcellona 58 (23)
2. Real Madrid 57 (23)
3. Atletico Madrid 45 (23)
4. Villarreal 45 (23)
5. Betis 38 (23)
6. Espanyol 34 (23)
7. Celta Vigo 33 (23)
8. Real Sociedad 31 (23)
9. Osasuna 30 (24)
10. Ath. Bilbao 28 (23)
11. Getafe 26 (23)
12. Girona 26 (23)
13. Siviglia 25 (23)
14. Alaves 25 (23)
15. Elche 25 (24)
16. Maiorca 24 (23)
17. Valencia 23 (23)
18. Vallecano 22 (22)
19. Levante 18 (22)
20. Oviedo 16 (22)

Articoli correlati
Endrick, squalifica attenuata. Fonseca: "Ma non sono soddisfatto. E lui deve imparare"... Endrick, squalifica attenuata. Fonseca: "Ma non sono soddisfatto. E lui deve imparare"
Real Madrid, allarme rientrato per Mbappe. Arbeloa: "Disponibile con la Real Sociedad"... Real Madrid, allarme rientrato per Mbappe. Arbeloa: "Disponibile con la Real Sociedad"
Real Madrid, Arbeloa: "A dispetto di quanto si legge, ho un ottimo rapporto con la... Real Madrid, Arbeloa: "A dispetto di quanto si legge, ho un ottimo rapporto con la squadra"
Altre notizie Calcio estero
Tracollo PSG, il Lens oggi può superarlo: il programma in Ligue 1 e la classifica... Tracollo PSG, il Lens oggi può superarlo: il programma in Ligue 1 e la classifica
Arbeloa pressa Flick: corsa punto su punto in Liga, la situazione e le gare di oggi... Arbeloa pressa Flick: corsa punto su punto in Liga, la situazione e le gare di oggi
Occhio alle brutte sorprese: le big inglesi in campo in FA Cup, il quadro completo... Occhio alle brutte sorprese: le big inglesi in campo in FA Cup, il quadro completo
Dortmund, il ds del Dortmund su Schlotterbeck: "Rinnovo? Nulla di nuovo" Dortmund, il ds del Dortmund su Schlotterbeck: "Rinnovo? Nulla di nuovo"
Mourinho non molla Farioli: 2-1 del Benfica al Santa Clara e -4 dalla vetta Mourinho non molla Farioli: 2-1 del Benfica al Santa Clara e -4 dalla vetta
L'Osasuna di Lisci resiste con l'Elche e resta 9°: "Le parate di Herrera ci aiutano"... L'Osasuna di Lisci resiste con l'Elche e resta 9°: "Le parate di Herrera ci aiutano"
Monaco, 3-1 al Nantes prima del derby di Champions contro il PSG: bis di Adingra Monaco, 3-1 al Nantes prima del derby di Champions contro il PSG: bis di Adingra
Manchester United alla riscossa: Carrick nominato allenatore del mese in Premier Manchester United alla riscossa: Carrick nominato allenatore del mese in Premier
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Le più lette
1 Inter-Juventus, le probabili formazioni: Barella gioca, dubbi su Calhanoglu e Khephren Thuram
2 Napoli-Roma, le probabili formazioni: tutto dipende da McTominay, un dubbio per Gasperini
3 Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
4 Torino-Bologna, le probabili formazioni: Prati e Vlasic puntano una maglia da titolare
5 Lazio-Atalanta, le probabili formazioni: torna Tavares dal 1', Krstovic favorito su Scamacca
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Modric si veste da Cupido e regala ad Allegri il -5 dall'Inter: cosa ci lascia Pisa-Milan 1-2
Immagine top news n.2 Locatelli carica la Juventus verso l'Inter. Ma l'attenzione bianconera è tutta su Khephren Thuram
Immagine top news n.3 Chivu cerca il primo acuto contro le big. Con un Barella e un Chalanoglu in più per la Juventus
Immagine top news n.4 Pisa-Milan 1-2, le pagelle: Modric fuoriclasse eterno, Loyola si sblocca. Fullkrug flop
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: il Milan accorcia sull'Inter e va a -5, il Pisa resta ultimo
Immagine top news n.6 Allegri a Pisa sfata un doppio tabù: ci pensa San Luka Modric a salvare il Milan col 2-1 all'85'
Immagine top news n.7 Lazio, tegola Pedro: dovrà fermarsi per un mese causa trauma distorsivo-contusivo alla caviglia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.2 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.4 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Vicario, Celik, McKennie: Inter-Juve non solo sul campo, è derby d’Italia anche sul mercato
Immagine news Serie A n.2 Milan imbattuto da 23 partite, Tomori: "Abbiamo un carattere forte da quando c'è Allegri"
Immagine news Serie A n.3 L’Inter vale 100 milioni in più, ma la rosa della Juve è costata il 56% in più. Sorpasso nel monte ingaggi
Immagine news Serie A n.4 Allegri incorona Federica Brignone: "Esempio meraviglioso. Spero venga a trovarci a San Siro"
Immagine news Serie A n.5 Genoa, scalpitano gli innesti di gennaio: De Rossi lancia Amorim, qualche dubbio per Baldanzi
Immagine news Serie A n.6 Como-Fiorentina atto terzo. Storia di un sorpasso inatteso: è Fabregas a osservare dall'alto
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Al via la 25ª giornata del campionato di Serie B: Biancolino si gioca la panchina. Il programma
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Cesena-Venezia: obiettivo riscatto. La capolista cerca punti pesanti al "Manuzzi"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Catanzaro-Mantova: le aquile per spiccare il volo. Cercano punti i virgiliani
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Sampdoria-Padova: blucerchiati in ripresa, al "Ferraris" per il 6° risultato utile di fila
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Palermo-Entella: rosanero favoriti, ma attenzione ai liguri
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Modena-Carrarese: al 'Braglia' in palio punti pesantissimi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Torna in campo la Serie C: si parte con il Girone C. Il programma completo della 27ª giornata
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone C di Serie C: Picerno, Guadagni tre punti di platino
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa sul discorso promozione diretta
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone A di Serie C: Lumezzane, con un Drago così non segna nessuno
Immagine news Serie C n.5 Livorno, Esciua: "Concretamente rafforzati dalla sessione invernale di calciomercato"
Immagine news Serie C n.6 Pontedera, non solo cambi in panchina. All'orizzonte anche il cambio di proprietà del club
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Juventus, la Beneamata è la vittima preferita di Yildiz
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Atalanta, l'ultimo successo degli orobici tre anni fa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Fiorentina, il pareggio al "Sinigaglia" manca da quasi 40 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan-Fiorentina illumina San Valentino. Il programma della 14ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Tramezzani alla prima nel femminile: "Al Como Women un bell'inizio. Spero di veder serenità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Trema la Juventus Women: Girelli avrebbe richiesto la cessione in America
Immagine news Calcio femminile n.4 Gol e assist per bagnare l'esordio: Ana Capeta pronta a prendersi la Juventus
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…