Aston Villa-Newcastle, senza VAR è un disastro. Emery: "Necessario per gli arbitri"

La vittoria del Newcastle per 3-1 in casa dell'Aston Villa nel quarto turno di FA Cup è stata piena di polemiche, con il VAR ancora una volta al centro dell'attenzione, nonostante non fosse nemmeno in uso. In questa stagione e nella precedente FA Cup infatti, non è stato utilizzato fino al quinto turno. Nella gara di oggi l'arbitro Chris Kavanagh è finito nel mirino: prima per un fuorigioco non fischiato sull'iniziale gol del vantaggio dei padroni di casa (di Abraham), poi per un rigore abbastanza chiaro per gli ospiti non assegnato, oltre ad almeno altre tre decisioni controverse che avrebbero potuto influenzare l'esito della gara.

Alla fine, il Newcastle, che si è trovato dalla parte sbagliata nella maggior parte delle decisioni, è passato agli ottavi di finale. L'allenatore dell'Aston Villa, Unai Emery, ha riconosciuto: "Oggi è logico osservare e capire che il VAR sia necessario. È necessario per aiutare gli arbitri". Il tecnico del Newcastle, Eddie Howe non è riuscito a nascondere la sua delusione nei confronti degli arbitri.

Howe ha detto: "Sono molto combattuto perché la partita è migliore senza VAR in termini di emozione e spettacolo per i tifosi e per noi quando viviamo un momento dal vivo. Ma fornisce risultati accurati. Rende il gioco più preciso in termini di processo decisionale. Bisogna rispettare quei momenti. Valgono il loro peso in oro. Quando c'è il VAR, si tende a pensare: 'Vabbè, non lo darò perché c'è il VAR per controllarlo'. In questo caso, il processo decisionale non è così tempestivo come dovrebbe essere normalmente. Forse c'è una differenza".

"Sono sempre indeciso sul VAR perché adoro l'emozione pura di quando un gol entra e non vedi una bandierina o senti un fischio, e sai che il gol sarà valido e nessuno potrà togliertelo. Ma, d'altra parte, avrei voluto che ci fosse il VAR per il gol che ci hanno segnato, e probabilmente per tutta la partita", ha concluso.